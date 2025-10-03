ヘルスケアサイバーセキュリティ市場：世界調査レポート、需要、規模、発展、メーカーシェア、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2025年10月に「ヘルスケアサイバーセキュリティ市場調査レポート」を発表した。本レポートは、セキュリティタイプ別（アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、ネットワークセキュリティ、その他）、導入形態別（オンプレミス展開およびクラウドベース展開）、エンドユーザー別（病院・医療施設、製薬企業、健康保険提供者・支払者、政府系医療機関、遠隔医療・デジタルヘルス提供者）における市場セグメンテーションを対象としている。このレポートは、2025年から2035年にかけての世界市場分析、動向、機会および予測を提示し、ヘルスケアサイバーセキュリティ市場における成長要因、市場機会、課題、脅威といった複数の重要な市場ダイナミクスを強調している。
医療サイバーセキュリティ市場概要
医療サイバーセキュリティとは、ハッキング、ランサムウェア、データ侵害などのサイバー脅威から、医療システム、医療機器、患者データ、デジタルインフラを保護する取り組みを指します。電子健康記録（EHR）、遠隔医療、IoT医療機器、クラウドベースのプラットフォームによる医療のデジタル化が進む中、機密性の高い患者情報の保護は極めて重要となっています。医療サイバーセキュリティでは、不正アクセスを防止しデータの完全性を確保するため、暗号化、アクセス制御、ネットワーク監視、インシデント対応計画などの戦略を実施します。また、HIPAAやGDPRなどの規制への準拠も保証します。効果的なサイバーセキュリティは、患者の信頼を高め、財務的損失を軽減し、医療サービスの中断を防ぐことに繋がります。
Surveyreportsの専門家が医療サイバーセキュリティ市場調査を分析した結果、2025年の市場規模は226億米ドルに達することが判明しました。さらに、医療サイバーセキュリティ市場のシェアは、2035年末までに856億米ドルに達すると予測されています。医療サイバーセキュリティ市場は、2025年から2035年の予測期間において、約18.9％のCAGR（年平均成長率）で成長すると見込まれています。
当社アナリストによる定性的な医療サイバーセキュリティ市場分析によれば、医療分野におけるサイバー脅威の増加、厳格な規制順守、デジタルヘルス技術の採用、サイバー攻撃およびランサムウェア脅威の急増、ならびに厳格な規制順守要件の結果として、医療サイバーセキュリティの市場規模は拡大する見込みです。ヘルスケアサイバーセキュリティ市場における主要企業としては、パロアルトネットワークス社、フォーティネット社、シスコシステムズ社、IBMコーポレーション、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ社、インパーバ社、クラウドアストライク・ホールディングス社、ログリズム社、ソフォス社、マカフィー社、ラドウェア社、F5社、クラロティ社、プルーフポイント社などが挙げられます。
当社の医療サイバーセキュリティ市場調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその構成国に関する詳細な分析も含まれております。また、日本のクライアント様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も本調査レポートに盛り込まれております。
