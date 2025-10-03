医療検体追跡システム市場：世界調査レポート、需要、規模、開発、メーカーシェア、成長、動向、見通し（2025～2035年）である。
Survey Reports LLCは2025年9月に、医療検体追跡システム市場：製品別（ソフトウェア、ハードウェア、消耗品）、技術別（RFID、バーコード）、エンドユーザー別（病院・クリニック、病理検査ラボ、その他）－世界市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年） に関する調査報告書を発表した。この報告書は医療検体追跡システム市場の予測評価を提供しており、成長要因、市場機会、課題、脅威などの主要な市場ダイナミクスを強調している。
医療検体追跡システム市場概要
医療検体追跡システムとは、血液、組織、尿、スワブなどの生体検体を診断および研究のワークフロー全体で管理・監視・追跡するために設計されたデジタルソリューションである。採取から検査室での分析、保管に至るまで、正確な識別、リアルタイム追跡、安全な管理連鎖を保証する。バーコード、RFIDタグ、モバイルアプリケーションを活用することで、エラーを最小化し、検体の紛失を減らし、医療規制へのコンプライアンスを強化する。また、ワークフローを自動化し、検体の状態を可視化し、検査情報システム（LIS）と統合することで、検査室の効率も改善される。総じて、患者安全と診断精度を向上させるものである。
Surveyreportsの専門家による医療検体追跡システム市場の調査分析によれば、2025年における市場規模は12億米ドルであった。さらに2035年末までに29億米ドルに達すると予測されている。予測期間（2025～2035年）において、この市場は約
10.2% のCAGRで成長する見込みである。
Surveyreportsのアナリストによる質的な医療検体追跡システム市場分析によれば、この市場規模の拡大要因として、効果的な医療物流の必要性の増大、病理学および診断サービスの成長、先進的なデジタルソリューションの医療分野への導入拡大、規制圧力と患者安全への懸念、診断検査・臨床試験・バイオバンキングの増加が挙げられる。医療検体追跡システム市場における主要なプレーヤーには、BioIT Solutions、Cryoport Systems, LLC、GAO Group、LabConnect、Labcorp、LabWare、NovoPath、Quick International Courier、RMS Omega、STARLIMS Corporation、STORQ、Taylor Data Systems, Inc.が含まれる。
さらに、本調査レポートでは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびその国別の詳細分析を含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も盛り込まれている。
目次
● 医療検体追跡システム市場の規模、成長分析、および各国における主要事業者の評価である。
● 2035年までの世界（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における医療検体追跡システム市場の需要および機会分析（国別、日本を含む）である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、技術別、エンドユース別、地域別である。
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
医療検体追跡システム市場のセグメンテーション
● 製品別:
o ソフトウェア、ハードウェア、消耗品
