ペットフード市場の混乱：植物性タンパク質と代替タンパク質が業界の成長をどう形作るか
ペットフード市場は、消費者の嗜好の変化、ペット飼育の増加、そしてペット栄養の進歩を背景に、急速な進化を遂げています。世界的にも日本においても、この業界は人口動態の動向、製品イノベーション、そして新興市場の動向に支えられ、2032年まで持続的な成長を遂げると予測されています。
市場規模と成長見通し
世界全体のペットフード市場規模は、ペットオーナー数の増加とペットの健康とウェルネスに対する意識の高まりを背景に、2024年には1,498.8億米ドル、2032年には2,335.3億米ドルと推定され、予測期間（2025～2032年）中に年平均成長率（CAGR）5.7%で成長すると見込まれています。可処分所得の増加とペットの人間化に支えられ、市場規模は着実に成長しています。特に、ペットオーナーが高品質の栄養オプションを求めることから、プレミアムペットフードとオーガニックペットフードの需要が堅調です。
日本のペットフード市場は世界的なトレンドを反映している一方で、独自の特徴も見られます。高齢化と単身世帯の増加は、ペットを家族の一員として扱う傾向が強まる中で、ペット飼育の増加につながっています。こうした文化的背景が、機能性や健康を重視した製品、例えば食事内容に合わせた製品や天然成分配合の製品など、専門的なペットフードの需要を促進しています。
市場セグメンテーション
ペットフード市場は、主に製品タイプ、流通チャネル、ペットの種類によって区分されています。
製品タイプ別:
* 乾燥食品: 利便性、保存期間の長さ、コスト効率の良さから市場を独占しています。
* ウェットフード/缶詰フード: 口当たりがよく水分含有量が多いため人気が高まっており、特に猫や高齢のペットに人気があります。
* おやつとスナック: 消費者がペットのトレーニングとご褒美に注目するにつれて、急速に成長しています。
* その他: 特定の健康ニーズに合わせた生の食品や特別なダイエット食品が含まれます。
ペットの種類別:
* 犬: さまざまなサイズやライフステージに対応する幅広い製品バリエーションを備え、最大のセグメントを占めています。
* 猫: 都市部でのペット飼育者の増加と高級栄養の需要の増加により、急速に成長している分野です。
* その他のペット: 鳥類、魚類、小型哺乳類などを含み、シェアは小さいものの、ニッチな成長機会を示しています。
流通チャネル別:
* スーパーマーケット/ハイパーマーケット: 引き続き最も一般的な流通拠点となります。
* 専門ペットショップ: パーソナライズされたサービスとプレミアム製品の提供により人気が高まっています。
* オンライン小売：電子商取引の普及と利便性により、最も急速な成長を遂げています。
* 獣医クリニックなど: 特殊な治療食にとって重要です。
市場の主要プレーヤー
ペットフード市場の競争環境は、研究開発、製品の多様化、地理的拡大に多額の投資を行っているいくつかの世界的企業と地域的企業によって支配されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330985&id=bodyimage1】
