カルタがアクセレックスを買収、AIを活用してデータ自動化と透明性を資本配分者に提供

買収により、AIを活用してオルタナティブ投資のポートフォリオや運用実績を深掘りして、投資文書やファンドデータを実行可能なインサイトへと変換することが可能となり、LP向けの強力なアナリティクスが実現する

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- プライベートキャピタルに特化して設計されたソフトウェアプラットフォームのカルタ（Carta）は本日、投資事業有限責任組合（LP）向けのオルタナティブ投資を重点とする、AI駆動のデータ自動化プラットフォームであるアクセレックス（Accelex）を買収したと発表しました。この買収によりカルタは、オルタナティブ資産ポートフォリオのパフォーマンスの変動要因についてこれまで以上の透明性を提供することで、12万5,000を超えるLPのネットワークに提供しているサービスへのコミットメントをさらに強化します。アクセレックスを導入した新しいLPポートフォリオ分析スイートを活用し、カルタは機関投資家であるLPの文書収集の自動化、データ抽出の大規模化、複数のポートフォリオ全体の分析の迅速化を可能にします。

「機関投資家のLPは、カルタのネットワークの中核です。アクセレックスを統合することで、LP、GP、ポートフォリオ企業が共有されたデータやスムーズなレポートの恩恵を受けられる、接続性と透明性に優れたプラットフォームを作るという当社のビジョンをさらに前進させます」とカルタの最高経営責任者（CEO）のヘンリー・ワードは述べています。「LPが必要としているのはデータだけではありません。実行可能な分析が必要なのです。アクセレックスと当社が一緒になることで、資本配分者はオルタナティブ投資ポートフォリオのリターンを左右する要因を瞬時に把握でき、構造化され監査対応可能な情報を裏付けに、よりスマートで迅速な意思決定を行えるようになります」

LPはこれまで、非効率的なデータ収集、エラーの起きやすい手作業の手順、分断されたレポーティングといった課題に直面してきており、それは特にプライベートエクイティやベンチャーキャピタルなどのオルタナティブ投資において顕著でした。カルタのコネクテッドプラットフォームとアクセレックスのAI搭載LPポートフォリオ分析を組み合わせることで、LPは以下のような機能を手に入れ、自動化と信頼性の新時代を体験できるようになります。

・ 文書の収集とKPI抽出の自動化：投資家ポータル、電子メール、文書転送ツールなどが含まれます。アナリストの作業時間を週数時間単位で節約し、非構造化ファイルに閉じ込められていたデータを可視化します。

・ AIを活用した正確性：人為的ミスを排除し、異常があった場合、確認のために通知します。また、構造化された監査可能な出力を生成します。

・ カスタマイズ可能なワークフローと完全な監査履歴：データ抽出を各LPの内部プロセスに沿って行うとともに、元データを即時にトレースバックできるようにします。

・ 分析対応ダッシュボード：IRR、MOIC、EBITDAなどのKPIをハイライトし、ポートフォリオの詳細分析、エクスポージャー分析、コホート比較をサポートします。

アクセレックスは、業界で最も複雑なポートフォリオにも資産単位の透明性と分析を提供し、世界で最も要求の厳しい資本配分者からも信頼を獲得しています。ポートフォリオ企業からのデータを資本配分者に集める同社の能力は、データ接続性の大幅な向上を示すものであり、従来のファンドアドミニストレーターやプラットフォームが依然として手作業に依存している現状を考えると、大いに歓迎されます。

「カルタと一緒になったことは、アクセレックスがエキサイティングな次の章に入ったということです」とアクセレックスの創業者で最高経営責任者（CEO）のフランク・ビアラロンは述べています。「創業当初からの当社の使命は、複雑な状況に対応し、十分に情報に基づいた意思決定を行い、投資目標を達成できるように必要なツールと知見を投資家に対して提供することです。カルタと一緒になった今、その使命をさらに前へ進め、お客様が市場の動きに追随するだけでなく、一歩先を行けるよう、より大きな価値を提供することができるようになりました」

これから数か月をかけて、アクセレックスの技術はカルタのエコシステムに完全統合されます。これにより、アクセレックスの既存のお客様の移行がスムーズに進むとともに、カルタのファンドアドミプラットフォーム、税務ソリューション、世界クラスのサポートに即時かつ安全にアクセスできるようになります。その結果、LPはすべてのオルタナティブ投資においてレポーティングのコネクテッドサービスやワークフローの自動化の恩恵を受け、カルタ内で管理される資産だけでなく、外部で管理される資産も含め、ポートフォリオの真の360度の把握が可能になります。

詳しくは、こちらのブログをご覧ください：carta.com/blog/accelex-acquisition。カルタについて詳しくは、LinkedIn、X、Instagram、YouTubeでフォローするか、ホームページ（carta.com）をご覧ください。

カルタについて

カルタは、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティに携わるすべての人々のために設計された世界クラスのソフトウェアを通じて、創業者や投資家、リミテッドパートナーをつなぎます。同社の世界水準のファンドアドミニストレーションプラットフォームは、9,000以上のファンドおよびSPV（特別目的事業体）をサポートしており、ファンド管理、SPV設立、その他業務で管理している資産総額は1,850億ドル以上に上ります。65,000社以上の企業からの信頼を集めるカルタは、キャップテーブル、バリュエーション、税務、株式プログラム、報酬などの管理において、160か国以上の民間企業を支援しています。カルタは、フォーチュン誌の「Best Large Workplaces in Financial Services and Insurance」（金融・保険業界の優良大規模職場）、フォーブス誌の「World's Best Cloud Companies」（世界のベストクラウド企業）、ファスト・カンパニー誌の「Most Innovative Companies」（最も革新的な企業）、インク誌の「Fastest-Growing Private Companies」（最も成長が速い非上場企業）の選出歴があります。詳しくは、carta.comをご覧ください。

