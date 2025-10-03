日本の3Dプリンティング用プラスチック市場規模、シェア、成長およびメーカー 2035年
KD Market Insightsは、『日本の3Dプリンティング用プラスチック市場 未来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を下すための資料となっています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次・二次の調査分析手法を用い、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク、GTM（Go-To-Market）戦略の理解を行いました。
日本の3Dプリンティング用プラスチック市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカー、将来展望
市場概要
日本の3Dプリンティング用プラスチック市場は、強力な製造基盤、高度な研究エコシステム、そして産業全体での積層造形技術の採用拡大に支えられ、急速に拡大しています。3Dプリンティング用プラスチックは、FDM（熱溶解積層）、SLA（光造形）、SLS（選択的レーザー焼結）などの積層造形プロセス向けに設計された特殊材料です。これには、熱可塑性樹脂、光硬化性樹脂、エンジニアリングプラスチックが含まれ、試作、機能部品製造、治工具用途を可能にしています。
日本の自動車、航空宇宙、電子機器、医療分野の製造業は、設計の柔軟性向上、コスト削減、製品開発の加速を目的に3Dプリンティング技術を積極的に導入しています。さらに、政府による先端製造の推進施策や、軽量・高強度・持続可能な材料への需要の高まりが市場成長を後押ししています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域の3Dプリンティング用プラスチック市場において重要なシェアを占めており、需要は産業用途に集中しています。試作が依然として最大のセグメントですが、材料性能の向上に伴い、機能部品や最終製品用途での利用が拡大しています。
サンプルレポートはこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/701
エンジニアリングプラスチック（ナイロン、PEEK、ULTEMなど）は航空宇宙や自動車分野で広く使用されており、光硬化性樹脂は医療や歯科分野で主流です。デジタル製造に注力する日本では、高性能かつバイオベースの3Dプリンティング用プラスチックのシェアが増加すると予想されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331075&id=bodyimage1】
成長要因
自動車・航空宇宙分野のイノベーション - 軽量で耐久性のある部品需要がエンジニアリングプラスチックの採用を後押し。
医療用途 - 義肢、インプラント、歯科機器における生体適合性プラスチックの利用が市場成長を支援。
試作・製品開発 - 設計検証の迅速化によりリードタイムとコストを削減。
政府の先端製造支援 - デジタル化とインダストリー4.0導入の推進が市場拡大を加速。
持続可能性のトレンド - リサイクル可能・バイオベースプラスチックの需要が日本の環境目標と整合。
カスタマイズ需要 - 個別化された消費財、医療機器、電子機器に対する関心の高まりが市場機会を創出。
技術の進歩 - プラスチックの改良により、強度、耐熱性、加工性が向上。
市場セグメンテーション
タイプ別:
ポリ乳酸（PLA）
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン（ABS）
ポリアミド（ナイロン）
ポリカーボネート（PC）
ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）、ULTEM
光硬化性樹脂
その他（PETG、TPUなど）
