日本のプロバイオティクス飲料市場規模、シェア、成長およびメーカー（2035年）
KDマーケット・インサイツは、『日本のプロバイオティクス飲料市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートを発表いたしました。本レポートの範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツの研究者が一次・二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合企業のベンチマーキング、ならびにGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
日本のプロバイオティクス飲料市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のプロバイオティクス飲料市場は、同国の健康・ウェルネス飲料分野において重要な役割を担っており、消化器系の健康、免疫力、そして全体的なウェルビーイングへの関心の高まりによって支えられています。プロバイオティクス飲料とは、腸内環境を整え、マイクロバイオームのバランスを改善する有益な生きた菌を含む飲料です。ヨーグルト飲料、発酵乳、植物性代替品といった形態で一般的に提供されています。
日本はプロバイオティクス分野のグローバルな先駆者であり、ヤクルトは1930年代にすでにプロバイオティクス飲料を市場に導入しました。今日でも、味噌、納豆、キムチなどの発酵食品文化と結びつき、プロバイオティクス飲料は日本の食生活に深く根付いています。また、高齢化社会の進展により、予防医療や機能性食品の重要性が高まる中で、市場はさらに強化されています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域のプロバイオティクス飲料市場において大きなシェアを占めています。消費の中心はヨーグルトベースの飲料ですが、乳糖不耐症やヴィーガン人口の増加に対応するため、植物性飲料の拡大も急速に進んでいます。特に東京や大阪などの都市部では、健康意識の高さと忙しいライフスタイルが、すぐに飲めるプロバイオティクス飲料の需要を押し上げています。
免疫強化、体重管理、美肌効果といった特定の健康ニーズに応じた機能性プロバイオティクス飲料も人気が高まっています。スーパー、コンビニ（コンビニエンスストア）、Eコマースを通じた流通が、幅広い消費者層へのアクセスを可能にしています。
成長要因
高齢化社会 - 高齢者の間で消化器系や免疫機能をサポートする製品需要が増加。
予防医療の普及 - 医薬品よりも機能性食品を好む文化的傾向に合致。
発酵文化への親和性 - 味噌や納豆などの伝統的食品により、プロバイオティクス受容が容易。
フレーバー・製品形態の革新 - 植物性や栄養強化型飲料の拡充により若年層を取り込み。
Eコマースの拡大 - オンライン販売とD2Cマーケティングが市場アクセスを拡大。
グローバル健康志向 - 特にCOVID-19以降、免疫重視の消費者意識が需要を押し上げ。
規制の後押し - 特定保健用食品（FOSHU）制度により、消費者の信頼性を向上。
市場セグメンテーション
製品タイプ別: 乳製品ベースのプロバイオティクス飲料（ヨーグルト飲料、発酵乳）、非乳製品プロバイオティクス飲料（植物性、果実ベース、コンブチャ）
