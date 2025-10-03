2025さなる「小学生全国オープンテスト」申込受付中！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331061&id=bodyimage1】
1都12県に学習塾・進学塾を展開する株式会社さなる（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：佐藤登美恵）は、グループ塾を会場とした「小学生全国オープンテスト」を実施しています。
このテストには塾生以外も無料で参加することができ、全国の小学生のライバルの中で自分の実力を試すことが可能です。また、受験後は詳細な「個人成績表」や「解説動画」を活用して弱点補強に努め、効率良く学力アップできます。
さなるグループでは、さまざまな機会を通じて、これからも地域の子どもたちの学力向上に努めて参ります。
小学生全国オープンテスト
[主催：さなるグループ]
対象：小学４～６年生
会場：さなるグループ 各塾
試験教科：算数・国語（各40分）※学年別に実施
受験料：無料（要・事前申し込み）
第２回：2025年11月16日（日）
第３回：2026年2月15日（日）
⇒「小学生全国オープンテスト」詳細・お申し込みは公式URLから
https://www.sanaru-net.com/info/25el-opentest1/
⇒漫画でわかる！【さなるグループ】
小学生全国オープンテストってなに！？
https://www.sanaru-net.com/contents/shared/pdf/el-opentest_manga3.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331061&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社さなる
1都12県に学習塾・進学塾を展開する株式会社さなる（本社：東京都新宿区／代表取締役CEO：佐藤登美恵）は、グループ塾を会場とした「小学生全国オープンテスト」を実施しています。
このテストには塾生以外も無料で参加することができ、全国の小学生のライバルの中で自分の実力を試すことが可能です。また、受験後は詳細な「個人成績表」や「解説動画」を活用して弱点補強に努め、効率良く学力アップできます。
さなるグループでは、さまざまな機会を通じて、これからも地域の子どもたちの学力向上に努めて参ります。
小学生全国オープンテスト
[主催：さなるグループ]
対象：小学４～６年生
会場：さなるグループ 各塾
試験教科：算数・国語（各40分）※学年別に実施
受験料：無料（要・事前申し込み）
第２回：2025年11月16日（日）
第３回：2026年2月15日（日）
⇒「小学生全国オープンテスト」詳細・お申し込みは公式URLから
https://www.sanaru-net.com/info/25el-opentest1/
⇒漫画でわかる！【さなるグループ】
小学生全国オープンテストってなに！？
https://www.sanaru-net.com/contents/shared/pdf/el-opentest_manga3.pdf
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331061&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社さなる
プレスリリース詳細へ