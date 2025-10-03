【オンラインセミナー】全5回：30分で理解＆実践！AWSコスト削減ポイント解説セミナー
クラウド利用が進む中で、
「AWSを導入したのにコスト削減につながらない」
「毎月の請求額が増え続け、社内で説明できない」
といった課題を抱える企業は少なくありません。
本セミナーシリーズでは、AWSの主要なコスト領域ごとに代表的な削減策を整理し、全5回で計20のポイントを解説します。
各回ごとにテーマが完結しているため、興味のある回だけのご参加も可能です。
「すぐに試せる方法」と「知っておくべき一歩進んだ方法」の両方を30分で効率よく理解でき、
経営層や管理部門の方でも社内に説明できる具体策を持ち帰っていただけます。
さらに、先着5社限定で「AWS利用料の無料コスト診断」特典をご用意。
セミナーで学んだ内容を“自社の数字”に当てはめて確認でき、社内報告や稟議の裏付けにも活用いただけます。
皆様のご参加を心よりお待ちしております。
【セミナー詳細・お申し込みはこちら】
https://www.sunnycloud.jp/seminar/seminar250930/
配信元企業：株式会社アイディーエス
