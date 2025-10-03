AKAI Professional新製品「MPC Live III」リリース、発売のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331033&id=bodyimage1】
AKAI Professional新製品「MPC Live III」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2025年10月3日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：268,000円（税込）
全てがパッケージされた一台
MPC Live IIIはDAWを必要としないポータブル音楽制作スタジオです。スタンドアローンで動作し、コンピュータは不要です。MPC Live IIIのみで楽曲のプロデュース、録音、ミックス、パフォーマンスを行えます。追加のハードウェアは必要ありません。
比類なきパワーとスピード
MPC Live IIIは、新たに8コアプロセッサーと8GBのRAMを搭載したMPC3 OSで駆動することで、驚異的な処理速度と強力な新機能を提供します。最大32のプラグイン・インスタンス、16のオーディオトラック、デスクトップ品質のタイムストレッチ機能、プロ・ステム分離機能、強化されたCVプレイグラウンド、クリップローンチ・ワークフローなどをロードすることができます。またMPC Live IIIは、新しいMPC3 Pro Packが付属し、AIR Reverb Pro、AIR Visual EQ4、AIR Fabric Select、AIR Utilityなどのプロ向けプラグインにより、ワークフローを次のレベルに引き上げます。
表現豊かな演奏性
MPC Live IIIの新機能である超高感度レスポンスMPCeパッドは、アフタータッチを超える3Dセンシング技術を搭載し、ワンショット・レイヤーのX/Yコントロール、シームレスなサンプルブレンド、ダイナミックなノートリピートとアーティキュレーションを実現。アーティストと楽器との間に、これまでにない表現豊かな繋がりを生み出します。
精密なシーケンシング
MPC Live IIIは初めてエレクトロニック音楽の制作用の16個のファンクション機能付きステップシーケンサー用ボタン、リアルタイムコントロール用のパフォーマンス・タッチストリップ、シームレスな即興演奏を可能にするライブクリップルーピング機能を導入しました。
優れたクリップコントロール
MPC Live IIIは、リアルタイムでループアイデアを作成し、新たなインスピレーションと機転をもたらすクリップマトリックスを導入しました。クリップマトリックスはメロディックなオ ーディオのアイデアに、異なる長さのMIDIやオーディオループを録音・再生し、好きな組み合わせでローンチ（起動）させることで、ワークフローを中断することなく画面のタッチでビ ートを作成することができます。
外出先でのワークフロー
スタンドアローン音楽制作ユニットであるMPC Live IIIには、ボーカルやフィールド・レコーディングをキャプチャーするための内蔵マイク、パンチの効いた豊かなローエンドを持つスタジオモニター、そして外出先での音楽制作において自由と利便性を提供する内蔵の充電式バッテリーが搭載されています。
シームレスな接続性
直感的なタッチスクリーン・インターフェース、ステレオXLR/TRSコンボジャック、強化されたMIDIおよびCV入出力、USB-Cポートを介した24チャンネルのオーディオ転送、32チャンネルの双方向MIDI、およびスマートデバイスからのダイレクトサンプリングにより、簡単に制作、録音、編集を一台で実現します。
ヒットメーカーのためのサウンド
MPC Live IIIには、世界有数のサウンドデザイナーが提供するサンプルライブラリが含まれています。1,000以上のMPC専用ドラムキットとインストゥルメントが含まれており、さらにプレミアムなプラグイン・インストゥルメントのコレクシ ョンも含まれており、即座にインスピレーションを得ることができます。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
AKAI Professional新製品「MPC Live III」の発売が以下の通り決定いたしましたのでご案内いたします。
発売日：2025年10月3日（金）
価格：オープンプライス
市場想定売価：268,000円（税込）
全てがパッケージされた一台
MPC Live IIIはDAWを必要としないポータブル音楽制作スタジオです。スタンドアローンで動作し、コンピュータは不要です。MPC Live IIIのみで楽曲のプロデュース、録音、ミックス、パフォーマンスを行えます。追加のハードウェアは必要ありません。
比類なきパワーとスピード
MPC Live IIIは、新たに8コアプロセッサーと8GBのRAMを搭載したMPC3 OSで駆動することで、驚異的な処理速度と強力な新機能を提供します。最大32のプラグイン・インスタンス、16のオーディオトラック、デスクトップ品質のタイムストレッチ機能、プロ・ステム分離機能、強化されたCVプレイグラウンド、クリップローンチ・ワークフローなどをロードすることができます。またMPC Live IIIは、新しいMPC3 Pro Packが付属し、AIR Reverb Pro、AIR Visual EQ4、AIR Fabric Select、AIR Utilityなどのプロ向けプラグインにより、ワークフローを次のレベルに引き上げます。
表現豊かな演奏性
MPC Live IIIの新機能である超高感度レスポンスMPCeパッドは、アフタータッチを超える3Dセンシング技術を搭載し、ワンショット・レイヤーのX/Yコントロール、シームレスなサンプルブレンド、ダイナミックなノートリピートとアーティキュレーションを実現。アーティストと楽器との間に、これまでにない表現豊かな繋がりを生み出します。
精密なシーケンシング
MPC Live IIIは初めてエレクトロニック音楽の制作用の16個のファンクション機能付きステップシーケンサー用ボタン、リアルタイムコントロール用のパフォーマンス・タッチストリップ、シームレスな即興演奏を可能にするライブクリップルーピング機能を導入しました。
優れたクリップコントロール
MPC Live IIIは、リアルタイムでループアイデアを作成し、新たなインスピレーションと機転をもたらすクリップマトリックスを導入しました。クリップマトリックスはメロディックなオ ーディオのアイデアに、異なる長さのMIDIやオーディオループを録音・再生し、好きな組み合わせでローンチ（起動）させることで、ワークフローを中断することなく画面のタッチでビ ートを作成することができます。
外出先でのワークフロー
スタンドアローン音楽制作ユニットであるMPC Live IIIには、ボーカルやフィールド・レコーディングをキャプチャーするための内蔵マイク、パンチの効いた豊かなローエンドを持つスタジオモニター、そして外出先での音楽制作において自由と利便性を提供する内蔵の充電式バッテリーが搭載されています。
シームレスな接続性
直感的なタッチスクリーン・インターフェース、ステレオXLR/TRSコンボジャック、強化されたMIDIおよびCV入出力、USB-Cポートを介した24チャンネルのオーディオ転送、32チャンネルの双方向MIDI、およびスマートデバイスからのダイレクトサンプリングにより、簡単に制作、録音、編集を一台で実現します。
ヒットメーカーのためのサウンド
MPC Live IIIには、世界有数のサウンドデザイナーが提供するサンプルライブラリが含まれています。1,000以上のMPC専用ドラムキットとインストゥルメントが含まれており、さらにプレミアムなプラグイン・インストゥルメントのコレクシ ョンも含まれており、即座にインスピレーションを得ることができます。
Akai Professionalとは：
世界で最も影響力のある音楽制作機材のブランドである Akai Professionalは表現力に匹敵するツールで音楽制作者に力を与える創造的な技術を開発しています。また、プロデューサーやパフォーマーにインスピレーションを与え、まったく新しいジャンルの音楽を生み出した伝説的なMPCを作成することで最もよく知られています。AKAI ProfessionalはinMusic の擁するブランドの一つです。
配信元企業：inMusic Japan株式会社
プレスリリース詳細へ