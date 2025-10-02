未来のガバナンスを体験せよ！国際会議「Tech for Impact Summit」、来場者2,000人全員に暗号資産ADAを配布

ソーシャス株式会社

テクノロジーで社会課題解決を目指すソーシャス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：尹世羅）は、2025年10月7日（火）に虎ノ門ヒルズフォーラムで開催する国際カンファレンス「Tech for Impact Summit 2025」において、来場者約2,000人全員にCardanoの暗号資産「ADA」を配布し、ブロックチェーン技術を活用した新しい資金提供の仕組み「Quadratic Funding（クアドラティック・ファンディング）」への参加機会を提供することを発表します。

本サミットには、イーサリアム及びカルダノ共同創設者のチャールズ・ホスキンソン氏も登壇し、分散型技術がもたらす未来について議論します。今回のADA配布は、参加者が単なる聴衆ではなく、自らの意思で社会貢献プロジェクトを支援する当事者となる、未来のガバナンスを体験する機会を創出するものです。

■ Quadratic Fundingとは？ Quadratic Fundingは、少額の寄付でも多くの人から支持されているプロジェクトがより多くの資金を得られるように設計された、民主的な資金調達モデルです。

参加方法： 来場者は配布されたADAを使用し、サミットで紹介される様々な社会課題解決プロジェクトの中から、応援したいものに投票（寄付）します。

インパクト： あなたの1票がコミュニティ全体の支援を動かし、大きな資金援助へと繋がります。

目的： ブロックチェーンがもたらす「インセンティブの再設計」や「ボトムアップのガバナンス」という概念を、全ての参加者が実際に体験することを目指します。

この取り組みは、台湾のデジタル民主主義を牽引したオードリー・タン氏が提唱する「プルーラリティ（多元性）」や協働テクノロジーの理念とも深く共鳴するものです。

■「Tech for Impact Summit 2025」について

「境界を超えて、共に築く2050」をテーマに、AI、ブロックチェーン、量子コンピュータといった先端技術が持つ可能性を最大限に引き出し、社会実装を加速させるための議論とネットワーキングの場を提供します。

日時： 2025年10月7日（火） 9:00～18:30

場所： 虎ノ門ヒルズフォーラム

使用言語： 日本語・英語（全セッション日英同時通訳付き）

公式ウェブサイト： https://tech4impactsummit.com/ja

■ 社会貢献への取り組み

【ボランティアスタッフ募集中】 サミットを共に創り上げるボランティアを募集しています。当日は「Sisters」と連携し、全スタッフ・ボランティアに「アクティブ・バイスタンダー（行動する傍観者）」研修を実施し、誰もが安心して参加できる環境を全員で創ります。

ボランティア応募ページ： https://app.socious.io/jobs/7118803a-e24b-43ee-88e7-17d9d37348ca

■ 本件に関するお問い合わせ

ソーシャス株式会社 Tech for Impact Summit 2025 運営事務局

担当：高月

Email：summit@socious.io