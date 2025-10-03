【10/28 羽田店9周年】TO&FRO HANEDAにて感謝の気持ちを込め、アニバーサリーイベントを開催。人気アイテムの9周年限定カラーを発売&限定ノベルティもご用意！
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）の直営店舗である「TO＆FRO HANEDA」は、2025年10月28日におかげさまで9周年を迎えます。それを記念し、羽田店9周年限定アイテムを10月10日（金）より「TO＆FRO HANEDA」で発売し、アニバーサリーイベントを開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330864&id=bodyimage1】
羽田空港に店を構えるTO&FRO HANEDAは、お客様の毎日を身軽にしたいという思いを持つTO&FROにとって、原点といえる場所です。毎日の延長に旅があり、旅という特別な時間が「TO&FROの"軽い"アイテムによって快適になる」体験を、多くのお客様にお届けしたいという思いは、9年前のTO&FRO HANEDAをオープンした時から変わることがありません。
TO&FRO HANEDA店は、足を運んでいただきやすい場所にある訳ではありませんが、たくさんのリピーターのお客様に支えていただき、スタッフとお客様の距離も近く、TO&FROの中でもとりわけ温かな空気を感じる店舗となっています。HANEDA店限定のアイテムも毎回ご好評をいただき、TO&FROのアイテムを片手にご来店いただくお客様も多く、感謝の気持ちでいっぱいです。
来年、ついにTO&FRO HANEDA店は10周年を迎えます。ブランドとして初めての直営店が、10年という節目を迎えることは感慨深く、すでに準備をはじめていることもあります。しかし、10周年も私たちにとってはあくまで通過点です。これまでのご愛顧に感謝をしつつ、TOKYO店やオンラインショップ、石川県のKAJI FACTORY PARK店とも連動しながら、より多くの方々に"軽さ"をご体感いただき、喜んでいただける店舗を目指してまいります。9周年を迎え、10周年に向かうTO&FRO HANEDA店を引き続き、ご愛顧いただけますと幸いです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330864&id=bodyimage2】
「TO&FRO HANEDA」9周年アニバーサリー
羽田店限定のアニバーサリーアイテムが登場！
9周年を記念し、「TO&FRO HANEDA」でアニバーサリー限定アイテムを10月10日（金）より発売いたします。
今回発売する9周年アニバーサリーのアイテムや限定カラーの選定を行ったのは、普段、店頭でお客様と直接お話しさせていただくスタッフです。スタッフの「こんなアイテムがあれば、お客様に喜んでいただける」という声と思いを具現化しました。
9周年アニバーサリーのアイテムは、「TO&FRO HANEDA」での限定販売となり、他店舗やオンラインショップでのお取り扱いはございません。
【TO&FRO HANEDA 9周年】CARRY-ON BAG -PLAIN- \18,700
BLACK / MUSTARD / BLUE GREEN / GREIGE
柔らかな肌触りなのにハリがある撥水生地を使用した、軽量トートバッグ。肩ベルトとバッグ本体のバイカラーが楽しい限定デザイン。外ポケットと本体の間にキャリーケースのハンドルを通せるため、荷物をしっかりとキャリーケースの上に乗せられます。内ポケットに畳みこめば、コンパクトサイズに変形するパッカブル仕様です。
【TO&FRO HANEDA 9周年】ORGANIZER AIR
S：\3,850 XS：\3,190
BLUE / PURPLE RED / YELLOWISH ORANGE
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330864&id=bodyimage1】
