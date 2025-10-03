【プライム感謝祭先行セール】車内を“テレビ化”する4 in 1アダプター「GETPAIRR TV（Car TV Mate Pro Max）」― Amazonにて期間限定ダブル割引実施中
■ 製品概要
GetPairr（ゲットペアー）は、HDMI入力・ワイヤレスCarPlay／Android Auto・有線ミラーリングに対応したマルチメディアアダプター「GETPAIRR TV（Car TV Mate Pro Max）」をAmazonにて販売中です。2025年10月4日（土）から始まる「プライム感謝祭」に先駆け、先行してダブル割引キャンペーンを実施いたします。通常価格から30％オフに加え、さらに20％オフクーポンを適用可能。週末から始まる大型セールに合わせて、車内エンタメをアップグレードできる絶好のチャンスです！
■ プライム感謝祭限定割引情報
●通常価格：19,800円（税込）
●プライム感謝祭セール割引：13,860円（30％OFF）
●さらにクーポン適用で追加20％OFF！
●→ 実質 11,088円（税込） でご購入いただけます。
●クーポンコード：8U8EWC7O
●キャンペーン期間：2025年10月4日～10月11日
商品購入リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7
※本ニュースリリースにて、先行してセール情報を公開しています。
【クーポンコードご利用方法】
商品をカートに入れる → レジに進む → 「ギフト券・クーポンコード」欄に 8U8EWC70 を入力して適用 → 割引後価格を確認してご注文ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330859&id=bodyimage1】
■ 主な特長
1.HDMI入力ポート搭載
Fire TV StickやChromecastなどを接続して、YouTubeやPrime Videoなどの動画を車内のディスプレイで視聴可能。最大2K（2560×1440）／60Hzに対応し、長距離ドライブや旅行中の車内を快適に演出します。
2.ワイヤレスCarPlay／Android Auto対応
純正有線CarPlay対応車種であれば、ケーブル不要で自動接続。ナビ・音楽・通話・メッセージを無線化し、日常の運転をよりスマートに。
3.有線ミラーリング対応
iPhone 15以降のモデル（USB-C端子）や、DisplayPort出力に対応したAndroidスマホなら有線での映像ミラーリングが可能。安定した映像伝送でストレスなく動画やアプリを楽しめます。
■ 注意事項
●本製品にはHDMIケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。
●有線ミラーリングはiPhone 15シリーズ以降またはDP Alt Mode対応Android機種に限られます。ご購入前にお持ちの端末が対応しているかご確認ください。
●車両側は有線CarPlay対応である必要があります。非対応車種ではご使用いただけません。
■ 会社情報
会社名：GetPairr（ゲットペアー）
「Get Paired, Get Pairr」― 車内をもっと自由で快適に。
担当者：Lilia
メール：service@getpairr.com
Amazon ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FK2J7VM7
配信元企業：GetPairr
