ホビージャパンMOOK『ガンダムフォワードVol.19』 特集：機動武闘伝Ｇガンダム 2025年10月3日（金）発売
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の最新号Vol.19を2025年10月3日（金）より全国書店にて発売いたします。
鍛えよガンプラ、見よ！東方は赤く燃えている!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330747&id=bodyimage1】
“ガンダムの最前線を発信する”をコンセプトに最新『ガンダム』情報やプロモデラーによるガンプラ製作法をお届けするガンダムオンリーマガジン「ガンダムフォワード」の第19弾です。
特集は2024年に30周年を迎えた『機動武闘伝Ｇガンダム』!! 最新ガンプラ「RGシャイニングガンダム」を軸に、ガンプラ製作法からポージング講座までさまざまなガンプラにまつわるテクニックを伝授していきます。また、公式外伝『機動武闘伝Ｇガンダム外伝 The East is Burning Red』にもスポットを当て、『Ｇガンダム』の“いま”をあますことなくお届けします。
巻頭トピックでは今年30周年の『新機動戦記ガンダムＷ』や10周年の『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』など、2025年を彩る作品たちも紹介します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330747&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330747&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000330747&id=bodyimage4】
【商品情報】
ガンダムフォワードVol.19
●発売日：2025年10月3日（金）発売
●定価：1,540円（本体1,400円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-3949-9
●判型：A4判 中綴じ
●発売元：ホビージャパン
【権利表記】
（C）創通・サンライズ
配信元企業：株式会社ホビージャパン
