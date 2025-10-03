オンラインセミナー『女性社員の活躍を後押しする「働き方改革」と「現場マネジメント」』2025年10月28日（火）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『女性社員の活躍を後押しする「働き方改革」と「現場マネジメント」』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
第5次男女共同参画基本計画によると、女性の役職者は2025年に、係長相当30％、課長相当18％、部長相当12％が目標として掲げられています。
更に従業員数が101人以上の事業所には「一般事業所主行動計画の策定」、301人以上の企業には「男女の賃金格差の公表」が義務付けられるなど、女性活躍に対する企業の対応に注目が集まっています。
本講座では、令和時代の真の女性活躍のために取り組むべき課題を事例を交えて解説します。
【開催日】
2025/10/28（火） 13：00～16：30
【講 師】
アタックスグループ シニアパートナー
中小企業診断士・産業カウンセラー
北村 信貴子
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
コンサルタント 齋藤 安依
【受講料】
一般：22,000円（税込）
メルマガ会員：15,400円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経営者・管理職・人事責任者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【定 員】
限定24名様
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2059
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
