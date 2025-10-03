オンラインセミナー『消費税の概要と日常処理（決算マスター講座３） 』2025年10月22日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『消費税の概要と日常処理（決算マスター講座３）』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
会計の仕訳を入力する際に消費税の処理を理解していないと正しい会計処理ができません。本講座では、日々の仕訳に困らない消費税の基礎と実務をマスターしていただきます。
【具体的な講座内容】
（1）消費税法の概要
（2）非課税と課税対象外
（3）誤りやすい事例
【開催日】
2025/10/22（水） 13：00～17：00
【講 師】
アタックス税理士法人 コンサルタント
平野 雄大
【受講料】
一般：24,200円（税込）
メルマガ会員：19,800円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
経理初心者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2083
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
