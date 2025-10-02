【猫元パト】ヴィレッジヴァンガードコラボグッズ発売決定！
ヴィレヴァン限定の描き下ろしイラストがグッズになった！
無所属・野良猫VTuber【猫元パト】とのコラボグッズがついに発売決定！
「“クソゲーパトロール猫”の猫元パトがヴィレヴァンに遊びに来たら！」というコンセプトを元に、ヴィレヴァンエプロンを着用した愛らしさを詰め込んだアイテムが登場。
普段の配信では見られない一面や、ファン心をくすぐるデザインは必見です。
この機会にしか手に入らない限定グッズを、ぜひお見逃しなく！
【商品詳細】
■クッション \6,400（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
W43.1cm×H45cm
■Tシャツ（white/black） 各\5,000（税込）
【素材】
綿100％
【サイズ】
M：着丈68cm、身幅50cm、肩幅44cm、袖丈22.5cm
L ：着丈71cm、身幅53cm、肩幅46cm、袖丈23.5cm
XL：着丈74cm、身幅56cm、肩幅48cm、袖丈24.5cm
■キャラクタースタンド 全2種 各\2,800（税込）
【素材】
アクリル
【デザイン】
等身_全身/等身_アルバイト
【サイズ】
W12cm×H12cm
■アクリルキーホルダー 全6種 各\1,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
等身_全身：W4.8cm×H8.3cm
等身_アルバイト：W6cm×H6.5cm
ミニキャラ_POP：Ｗ4.6cm×H6.8cm
ミニキャラ_お掃除：W5.7cm×H7cm
ミニキャラ_後ろ姿：W4.9cm×H7cm
ミニキャラ_メガネ：W4.3cm×H6.57cm
■缶バッジ 全6種
≪単品≫\600（税込）/ ≪セット≫\3,600（税込）
【素材】
紙・ブリキ
【サイズ】
58mm
■ステッカー 全6種
≪単品≫\700（税込）/ ≪セット≫\4,200（税込）
【素材】
アクリル
【サイズ】
W4.8cm×H8cm
W6cm×H6.5cm
W4.6cm×H6.8cm
W5.7cm×H7cm
W4.9cm×H7cm
W4.3cm×H6.57cm
■名札風アクリルバッジ 全3種 各\1,500（税込）
【素材】
アクリル
【デザイン】
等身_全身/等身_アルバイト/ミニキャラ_メガネ
【サイズ】
W7.7cm×H5cm
■トートバック \4,800（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
W33cm×H39cm×D8cm
■ハンドタオル \1,800（税込）
【素材】
ポリエステル
【サイズ】
W20cm×H20cm
【受注期間】
2025年10月2日（木）19：00~2025年10月19日（日）23：59まで
【お届け予定日】
2025年12月中旬～12月下旬
【販売店舗】
ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/22041
【関連リンク】
▼『猫元パト』YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@Patoneko_Ch/
▼『猫元パト』X
https://x.com/KusogePatrol
【各種URL】
■ヴィレッジヴァンガード公式HP
https://www.village-v.co.jp/
■ヴィレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/
-----------------------------------
■ヴィレッジヴァンガード公式X
https://x.com/vv__official
■ヴィレッジヴァンガード公式Instagram
https://www.instagram.com/village_vanguard/
■ヴィレッジヴァンガード公式TikTok
https://www.tiktok.com/@vv_official_vv
-----------------------------------
