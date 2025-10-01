【特別キャンペーン】冷凍スイーツの仕入れは今がチャンス！
関連URL(仕入れサイト「冷TAKU」)：https://order.frozen-vender.jp
近年、中食需要や冷凍食品の需要拡大に伴い、飲食業界における高品質・簡便な商材のニーズは年々高まっています。弊社では、従来から提供してきた多彩な冷凍食品ラインナップに加え、より多くの事業者さまに弊社のサービスをご体験いただくため、特別キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン概要
期間：2025年10月1日～2025年10月7日
内容：対象商品 割引
・OMUSUBI Cake
見た目はおむすび？！なのに中身はケーキ！
イベントやカフェメニューなどにぴったりの人気商品です。
シュプリームクロワッサン
外はサクサク、中はふわふわっ♪
まんまるな形がかわいいクロワッサンスイーツです。
食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。注文はこちらから :
https://order.frozen-vender.jp
◆こんな方におすすめ
カフェや飲食店
スイーツやドリンクメニューにプラスワンして話題性を高めたい方
量販店
新商品や話題商品を販売したい方
小売店
店頭で新しい目玉商品を探している方
【本キャンペーンについて】 ※必ずご確認ください
・先着10社限定です。
・規定人数に達した場合はキャンペーンを終了させていただきます。
・5月13日10:00～5月19日23:59までにご注文された方が対象となります。
・5月の納品に限らせて頂きます。
・キャンペーン商品のキャンセル及び納品日、お届け先住所の変更は出来かねます。
～「冷TAKU」とは～
全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。
「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。
予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。
商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。
◆株式会社Cqreeについて
株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。
現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。
◆会社概要
会社名：株式会社Cqree（シークリー）
所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階
代表者：鶴田晃平
設立：2014年10月
事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）
有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」
高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」
リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」
環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」
冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース
冷凍食品卸・冷TAKU
