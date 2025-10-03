【新商品】「MATSUI ビール 熟成」 ＆ 数量限定「お歳暮ギフトセット」発売
松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）は、このたび「MATSUI ビール」シリーズの新商品として、「MATSUIビール 熟成」 を発売いたします。
「MATSUIビール 熟成」は、じっくりと時間をかけて熟成させることで、厳選した麦芽の持つ自然な甘みと、ビールならではの深いコクを最大限に引き出しました。
角のとれた柔らかな口当たりに、香ばしく芳醇な香りが重なり合い、唯一無二の味わいをご堪能いただけます。
まろやかで奥行きのある味わいは料理の引き立て役としても優れており、和洋を問わず幅広いお食事に寄り添います。
ゆったりとしたひとときを彩る、プレミアムなビールです。
「MATSUIビール」シリーズは、軽快な飲み心地の 「MATSUIビール ライト」、芳醇で力強い飲みごたえの 「MATSUIビール ハイクラス」、そして今回の 「MATSUIビール 熟成」 を加えた全3種類。
気分やシーンに合わせて選べるラインナップとなり、日常から特別なひとときまで幅広くお楽しみいただけます。
また、「MATSUIビール 熟成」 を含むお歳暮ギフトセットも数量限定で発売いたします。
内容は「MATSUIビール」3種（ライト・ハイクラス・熟成）と、人気の「大山サクラハイボール」「大山ミズナラハイボール」を詰め合わせた豪華アソートセット（12本入り）。
年末年始のご挨拶や贈り物にふさわしい、特別仕様となっております。
■商品情報
「MATSUIビール 熟成」
原材料名：麦芽（外国製造）、ホップ
容量：350ml
アルコール度数：5%
希望小売価格：\300（税込\330）
出荷予定：10月下旬
「お歳暮ギフトセット」
商品内容：MATSUIビール ライト 2本 / MATSUIビール ハイクラス 3本 /
MATSUIビール 熟成 3本 /大山サクラハイボール 2本 /
大山ミズナラハイボール 2本
希望小売価格：\3,600（税込\3,960）
出荷予定：10月下旬
■倉吉蒸溜所について
倉吉蒸溜所は鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。
「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。
現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。
■企業情報
松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所
〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1
公式HP：https://matsuiwhisky.com
■商品についてのお問い合わせ先
松井酒造合名会社
電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※営業のご連絡は全てお断りしております
■このプレリリースへのお問い合わせ先
松井酒造合名会社 広報
メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております