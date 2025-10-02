ジェイアール東日本都市開発が運営する “駅チカ託児で自分時間“ TAKUJI STATION タクステ 10月10日アトレ川崎でグランドオープン

株式会社ジェイアール東日本都市開発

株式会社ジェイアール東日本都市開発（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：根本 英紀、以下ジェイアール東日本都市開発）が新規事業として準備を進めてきた子育て支援・一時預かりサービスのTAKUJI STATION タクステが、10月10日（金）にJR川崎駅にあるアトレ川崎でオープンいたします。

事前ご予約は10月上旬を予定しており、グランドオープン当日は10:00より営業を開始いたします。

ご予約無しでもご利用いただくことができますので、子育て世代の皆さまはご自身のリフレッシュを目的にぜひこの機会にご利用ください。

＜タクステとは＞

タクステは、JR東日本の鉄道高架下を管理・運営するジェイアール東日本都市開発が、駅ナカ・駅チカに「一時託児所」を設置することで、子育てユーザーが簡単・気軽な一時託児の利用が実現し、お子さまを預けた後に、駅周辺で自分時間を過ごすことで子育てユーザーと地域の店舗事業者を繋ぐプラットフォームサービスです。

タクステの事業概要は以下のとおりです。

●託児サービス

一時預かり保育は通常の認可保育園の保育とは全く異なるスキル・ノウハウが必要となります。タクステでは一時預かり保育に特化した研修カリキュラムを受けた保育士をはじめとした有資格者スタッフのみが託児サービスを提供いたします。

はじめましてのお子さまが安全に過ごせるだけではなく、リフレッシュを目的にご利用いただく保護者様が安心してタクステをご利用いただけるよう保護者支援の観点も兼ね備えております。

●地域の提携パートナー

駅周辺で店舗を運営する事業者様を提携パートナーとし、タクステユーザーがお子さまを預けている間にクーポンなどを使うことでよりお得に・気軽に近隣店舗を利用でき、心と身体がリフレッシュできる時間を過ごせる時間を提供いたします。

また、提携パートナー様のサービスをご利用いただき、レシートを持参いただくと「提携サービス利用金額の10%」を託児料金から割引いたします。

（割引額ご利用上限がございます。オープンキャンペーン還元率となります）

※提携パートナー様募集中※

https://www.takusute.com/partners

＜出張託児タクステLite＞

7月11日から15日の5日間、タクステグランドオープンに先立って総武線沿線の市川駅にある当社施設のシャポー市川で期間限定の出張託児サービスタクステLiteを開催いたしました。

開催告知期間2週間で、多くの方に事前のご予約と当日のご利用をいただくことができました。また、初日や二日目にご利用いただいた方からも後半日程で再度ご予約・ご利用いただけるリピートもあり、親御様はもちろんお子さまの満足度も得られた結果であると感じております。

★託児利用と購買実績

★ご利用実績（ユーザーレビュー）

ご利用いただいた皆さまから多くのレビューをいただくことができ、今後の定期開催へ向けてさらなる品質の向上と満足度を高められる取り組みを模索してまいります。

★シャポー市川内での購買実績

タクステLiteでは、お買い物に訪れる子育て世代の方へ向けてシャポー市川でお買い物した金額に応じて託児料金がお得になるキャンペーンを実施。タクステLite利用者におけるシャポー市川での購買率は89%と託児をご利用いただいたほとんどの方にお買い物や自分時間を満喫いただけました。

★提携パートナー

今回の開催にあたり5社の企業様にタクステという新しい形の子育て支援事業に共感いただき、タクステ提携パートナーとして子育て世代へ心と身体のリフレッシュを提供いたしました。

株式会社コメダ（https://www.komeda.co.jp/(https://www.komeda.co.jp/)）

株式会社スタイリングライフ ホールディングス（https://www.stylinglife.co.jp/(https://www.stylinglife.co.jp/)）

株式会社ボディワークホールディングス（https://www.bodywork-holdings.co.jp/(https://www.bodywork-holdings.co.jp/)）

アンファー株式会社（https://www.angfa.jp/(https://www.angfa.jp/)）

株式会社ユニクロ（https://www.uniqlo.com/jp/ja/(https://www.uniqlo.com/jp/ja/)）

＜メディア関係者様へタクステ体験会のお知らせ＞

10月3日・4日の２日間、アトレ川崎2Fにてタクステの体験会を開催しております。（関係者のみでの運営になります） 取材ご希望の方はぜひ当日お越しにいらしてください。（お問い合わせは下記連絡先まで）

■本件に関するお問い合わせ■

テストマーケティング・サンプリング・プロモーション等でのご提携・ご協力、その他

(株)ジェイアール東日本都市開発 経営企画部 大矢

TEL：080-7169-2728 Mail：k-oya@jrtk.co.jp

■会社概要■

ジェイアール東日本都市開発 概要

（１）会社名 株式会社ジェイアール東日本都市開発

（２）代表者 代表取締役社長 根本 英紀

（３）設立年月 1989 年（平成元年）4 月 20 日

（４）所在地会社 東京都渋谷区代々木 2-2-2 ＪＲ東日本本社ビル 13 階

（５）HP http://www.jrtk.jp/