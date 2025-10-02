「ポイント投資開始でポイントが減っても最大200ptもらえるキャンペーン」を開催！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、dポイントで投資体験ができるサービス「ポイント投資」を初めてご利用のお客さまを対象に、「ポイント投資開始でポイントが減っても最大200ptもらえるキャンペーン」を、2025年10月2日（木）から2025年11月30日（日）まで開催します。

「ポイント投資」は、「d払い(R)」「dポイントクラブ」「dカード(R)」のアプリまたはサービスサイトから簡単にdポイントで投資体験ができるサービスです。口座開設などの手続きや手数料は不要で、

11種類の運用コースから選択するだけで、1ポイントから気軽に投資を開始することが可能です。

この度、より多くのお客さまに投資を身近に感じていただくため、10月4日「証券投資の日」に合わせて、「ポイント投資開始でポイントが減っても最大200ptもらえるキャンペーン」を開催します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/595_1_47fde2d59719385ccfd9cd56386ed7b1.jpg?v=202510030756 ]

10月4日「証券投資の日」とは、より多くの人々に投資に興味・関心を持ってもらうために、日本証券業協会が1996年に 「10（とう）」と「4（し）」の語呂合わせから定めたものです。ドコモは、今回のキャンペーンが多くのお客さまにとって、資産形成を始めるきっかけとなればと考えています。

今後もドコモは、お客さま一人ひとりのライフステージにあわせた金融サービスを提案することで、お客さまの資産形成をシームレスにサポートするサービスを提供してまいります。

※1 期間中に初めて「ポイント投資」をご利用のお客さまが対象です。施策内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※2 2025年11月30日（日）までに注文したポイント分が対象です。

※3 エントリーは「ポイント投資」のご利用開始の前後を問いません。

※4 システムの都合により、進呈が遅れる場合がございます。

* 「d払い」「dカード」は､株式会社 NTT ドコモの登録商標です｡