【10/7（火）・8（水）無料セミナー開催！】「ゼロから売る力」をテーマにカクトク Online Conference 2025に登壇

株式会社CyberACE(サイバーエース)




無料申込みはこちら :
https://form.otsunagi.co/kakutoku_onlineonference_2025_cyberace



株式会社CyberACE（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：西島大、以下「当社」）は、2025年10月7日（火）～8日（水）に開催されるマーケティングカンファレンス「カクトク Online Conference 2025」に登壇いたします。



本カンファレンスのテーマは「ゼロから売る力」。 新規事業を伸ばす営業戦略、AI活用、プロダクトの差別化といった最前線の知見を2日間にわたってお届けします。


弊社からは、CAIO（AI最高責任者）の貫場友介が登壇し、AI時代の営業・マーケティングにおける実践的なアプローチを語ります。



【開催概要】


■イベント名：カクトク Online Conference 2025


■テーマ：ゼロから売る力 ～新規事業を伸ばす営業戦略×AI活用×プロダクトの差別化～


■日時：2025年10月7日（火）11:00～17:20、10月8日（水）11:00～17:20


■形式：オンライン（無料／事前登録制）


登壇者：株式会社CyberACE　CAIO/コンサルティング本部統括　貫場 友介


　


【登壇者】



貫場 友介

株式会社CyberACE　CAIO/コンサルティング本部統括


2013年に株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパンへ入社し、サイクルスポーツイベントのディレクターとして従事。2018年10月にサイバーエースへ入社。営業やマーケティングなど数多くの部署を渡り歩く。入社わずか1年でサイバーエース社長賞を受賞。2022年10月サイバーエージェント全社ベストスタッフ優秀賞受賞、2024年10月サイバーエージェント全社ベストマネージャー優秀賞受賞。






【会社概要】


会社名：株式会社CyberACE（サイバーエース）


所在地：〒150-6120 東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号 渋谷スクランブルスクエア20階


設立日：2018年5月1日


代表者：代表取締役社長 西島 大


事業内容：インターネット広告事業


URL：https://cyberace.co.jp/(https://cyberace.co.jp/)