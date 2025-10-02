ソーシャルカンファレンス「BEYOND2025」にて、映像メディア #セトフラ を配信する瀬戸内と株式会社がメディアパートナーに就任。

瀬戸内と株式会社

映像メディア「セトフラ 」を配信する瀬戸内と株式会社（住所：岡山市北区平和町、代表：藤田圭一郎、山田邦明）は、2025年10月3日（金）～4日（土）に開催される日本最大級のソーシャルカンファレンス「BEYOND2025」のメディアパートナーに就任したことをお知らせします。

■BEYONDとは

「BEYOND」は、社会課題の解決に取り組む起業家や団体を支援する株式会社talikiが主催するソーシャルカンファレンスです。2018年の開始以来、累計8回開催され、これまでに2,500名以上が参加してきました。

企業・行政・投資家・NPO・学生など、多様な立場の参加者が集い、領域や立場を超えて対話と学びを深めることを特徴としており、社会を少しでも良くしたいと願うすべての人にひらかれた、出会いと共創の場を提供しています。

「BEYOND2025 -再分配のはじまり-」概要

日時：10月3日（金）12:00~18:15（開場：11:00）

10月4日（土）11:00~17:30（開場：10:00）

※時間は変更になる可能性がございます。

会場：京都リサーチパーク4号館

アクセス：https://www.krp.co.jp/access/

■セトフラとは

詳細・チケット予約はこちら :https://beyondtaliki.info/

セトフラ

セトフラは、瀬戸内と株式会社代表の藤田圭一郎・山田邦明がMCを務め、地域で活躍する起業家やアトツギを紹介する番組です。「旗を立てる挑戦者」を瀬戸内から応援します。

岡山の表町商店街に設立された市民発信向けスタジオ「8bitNews Setouchi Global Studio」を拠点に、ジャーナリストで8bitNewsを主宰する堀潤氏と共に毎週水曜日21時に配信しています。

チャンネルリンク: https://www.youtube.com/@SetouchiStartup

番組紹介

【重大発表】「瀬戸内と8bitNews」新章始まる。 #セトフラ

https://www.youtube.com/watch?v=_-0ZM_GPo-M

【かたてんて】現役高校生が片手で使えるかわいい自助具を開発 原深唯 #セトフラ

https://www.youtube.com/watch?v=RdFeONCwRBA&t=1s(https://www.youtube.com/watch?v=RdFeONCwRBA&t=1s)

【瀬戸内サニー】誤解も力に。YouTuber起業家の照らす世界。 大崎龍史 #セトフラ

https://www.youtube.com/watch?v=S6FYF__Dc7Q

■ 会社概要

社 名：瀬戸内と株式会社

代表者：藤田圭一郎、山田邦明

住 所：岡山県岡山市北区平和町６－６

ＵＲＬ：https://setouchi.vc/

メール：info@setouchi.vc