バーガーキング(R)と大人気マンガ『カグラバチ』がコラボ！特製スモーキーマヨソースを使用した本格バーガー「フレームスモーク」セット3種新発売！外薗健先生描き下ろしアクリルキーホルダーが必ず貰える（全3種）

　株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2025年10月3日（金）より、期間・数量限定で「フレームスモーク」セット3商品を新発売いたします。また、「フレームスモーク」セット3商品いずれかをご購入いただいたお客様へ、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の大人気マンガ『カグラバチ』のオリジナルアクリルキーホルダーを数量限定（※無くなり次第終了）にてプレゼントいたします。（※全3種デザイン・1店舗1デザインでの配布）




　バーガーキング(R) と「週刊少年ジャンプ」で連載中の大人気マンガ『カグラバチ』がコラボレーションいたします。バーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品を新発売いたします。Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』、Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』、Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』の3商品からお選びいただけます。



　Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーです。



　Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、スモーキーなベーコン4枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格バーガーです。



　Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』は、外はサクサク、中はジューシーなチキンパティ2枚に、コクのあるチェダーチーズを2枚、アクセントのピクルスを重ね、「特製スモーキーマヨソース」とケチャップ、マスタードで仕上げ、トーストしたセサミバンズで挟んだ本格チキンバーガーです。



　「フレームスモーク」セット3商品のいずれかをご購入いただいたお客様へ『カグラバチ』のアクリルキーホルダー（※無くなり次第終了※全3種デザイン・1店舗1デザインでの配布）をプレゼントいたします。アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪が本格バーガーを楽しむシーンを描いた、外薗健先生の描き下ろしオリジナルデザインです。



　『カグラバチ』ファンの皆様も、バーガーキング(R) ファンの皆様も、ぜひこの機会にバーガーキング(R) 自慢の直火焼きの100％ビーフパティと「特製スモーキーマヨソース」を使用した、期間限定商品「フレームスモーク」セット3商品をお楽しみください。



商品概要


商品名：Aセット『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』


発売日：2025年10月3日（金）～


価　格：セット1,190円







商品名：Bセット『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』


発売日：2025年10月3日（金）～


価　格：セット1,190円







商品名：Cセット『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』


発売日：2025年10月3日（金）～


価　格：セット1,190円





〈注意事項〉


※フレームスモークバーガーはオリジナルアクリルキーホルダー付きセットのみの販売です。


※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）付きです。


※1会計3セットまでご購入いただけます。


※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。


※一部店舗では、取り扱っておりません。


※金額は全て総額表示（税込み価格）です。


※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。


※店舗により販売時間帯が異なります。


※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。


※キャンペーン変更により予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。


※デリバリーは対象外です。


※画像はイメージです。



※下記店舗では、『フレームスモーク ダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク ベーコンダブルチーズバーガー』セット、『フレームスモーク チキンダブルチーズバーガー』セットの販売を実施しておりません。予めご了承ください。


バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）


バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）



『カグラバチ』オリジナルアクリルキーホルダー概要

　アクリルキーホルダーは、主要登場キャラクターの六平千鉱・漣伯理・香刈緋雪の全3種デザインです。1店舗1デザインでの配布となります。外薗健先生描き下ろしのバーガーキング(R) 限定オリジナルデザインです。




　　　　　　　　　　バーガーキング(R) ×『カグラバチ』特設WEBサイト


　　　　URL：https://www.burgerking.co.jp/cp/kagurabachi/index.html(https://www.burgerking.co.jp/cp/kagurabachi/index.html)



〈注意事項〉


※「フレームスモーク」セット3商品のいずれかを1つご購入ごとに、アクリルキーホルダーを1つご提供いたします。


※数量限定です。無くなり次第終了となります。


※デザインは全3種です。1店舗1デザイン配布いたします。


※店舗によりもらえるアクリルキーホルダーのデザインが異なります。


※事前のお取り置きは承っておりません。


※デリバリーは対象外です。


※セットのみの販売です。


※本アクリルキーホルダーと現金の交換はできません、また、第三者への譲渡・転売はお控えください。


※画像はイメージです。



『カグラバチ』作品紹介

「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2023年連載開始。


　集英社の全世界（日中韓を除く）・多言語対象のサイマル漫画誌アプリ・WEB サービス「MANGA Plus by SHUEISHA」にて連載開始1週間で、第1話が世界閲覧数1位を獲得（2023年9月期・英語版）するなど、瞬く間に海外でも話題となった。2024年8月には「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門1位を受賞。2025年10月3日（金）にコミックス9巻が発売予定。






■あらすじ


　刀匠を志し、父のもとで修行に励む毎日を送る少年・六平千鉱（ろくひら ちひろ）。おちゃらけた父と、寡黙な息子。賑やかで笑いの絶えない日々が、これからも続くと信じていたのに──突如として訪れた悲劇によって、そんな日常を無慈悲に奪われてしまいます。血塗られた絆、戻らぬ日々。燃え上がる憎しみを糧に、決意の炎を胸に宿して戦う剣戟バトルアクション作品。



(C)外薗健／集英社





バーガーキング(R) ブランドについて

　1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界100カ国を超える国々と米国において、19,500店舗以上で事業展開しているファーストフードハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）


　日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。


会社概要

会　社　名：株式会社ビーケージャパンホールディングス


代　表　者：代表取締役社長 野村 一裕


本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F


U　R　L ：https://www.burgerking.co.jp


X　　　　 ：https://x.com/BURGERKINGJAPAN


Facebook ：https://www.facebook.com/BURGERKINGJP


Instagram：https://instagram.com/burgerkingjp


TikTok　　：https://www.tiktok.com/@burgerking_japan