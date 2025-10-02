埼玉県川越市からJリーグを目指す「COEDO KAWAGOE F.C」、医療法人社団スマイル＆ファイン いしがみ整形外科クリニックと2025シーズンのプラチナパートナー契約を締結

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

COEDO KAWAGOE F.Cを運営するCOEDO KAWAGOE F.C株式会社（埼玉県川越市、代表取締役 有田和生）は、「整形外科医療を通して、一人でも多くの患者様に安心、笑顔、元気、幸福を提供することに全力を尽くす」をテーマに地域医療を支える、医療法人社団スマイル＆ファイン いしがみ整形外科クリニック（埼玉県川越市、理事長 石神等）と2025シーズンのプラチナパートナー契約を締結したことを発表いたします。

■医療法人社団スマイル＆ファイン いしがみ整形外科クリニック 様公式HP : https://ishigami-seikei-cl.com/ishigami/

■COEDO KAWAGOE F.Cとは

2020年設立、埼玉県川越市をホームタウンとし設立10年以内のJリーグ加盟を目標とするフットボールクラブ。「フットボールクラブを通じて、 川越に夢と感動を創出し続け、100年続くクラブへ」をミッションに活動しています。勝利にこだわり、90分間観客を魅了し続けられるフットボールを目指すだけでなく、「スポンサー」「チケット」「グッズ」に頼らない新たなビジネスモデルの構築、そしてクラブを取り巻く全ての人たちが胸を張って自慢できるクラブ作りを通して川越市の更なる発展へ貢献を目指します。



■医療法人社団スマイル＆ファイン いしがみ整形外科クリニック 理事長 石神 等 様コメント

埼玉一の歴史、土地の美しさ、人の温かさ。私達市民が心から愛する川越を、サッカーという形で盛り上げ、Jリーグという大きな目標に向かって挑戦し続ける姿を尊敬しております。

我々いしがみ整形外科グループも、地域貢献という立場では同じです。共に成長し、大輪の花を咲かせられる事を祈願し、伴走して参ります！！

頑張って下さい！！



■COEDO KAWAGOE F.C株式会社 代表取締役 有田 和生 コメント

この度、医療法人社団スマイル＆ファイン いしがみ整形外科クリニック様とプラチナパートナー契約を締結させていただきました。いしがみ整形外科クリニック様は2017年に開業され、川越市の整形外科治療の中枢を担われていらっしゃいます。また、理事長である石神様はクリニックの開業前より、川越市内の病院にて勤務をされており、川越市との繋がりも深く、川越に対して熱い想いをお持ちでいらっしゃいます。石神様からは、サッカーでJリーグを目指すことはもちろんのこと、川越市を盛り上げる存在としてのCOEDO KAWAGOE F.Cにご期待をいただいております。

いただいたご期待に応えられるよう、クラブ一丸となって精進して参ります。

公式HP: https://c-kawagoe.com/

運営ウェブメディアHP: https://mag.c-kawagoe.com/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

COEDO KAWAGOE F.C株式会社

Mail：info@c-kawagoe.com