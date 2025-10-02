『メダロット』アニメ・ゲームを網羅するトークショーの実施が決定！Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー11月23日（日・祝）開催

株式会社講談社

25周年を迎えるアニメ、人気のスマホゲームをフィーチャーするトークショー

25周年のメモリアルイヤーを迎えたテレビアニメ『メダロット』。また、2020年に配信が始まったスマートフォンゲーム『メダロットS』も大人気。この2作が交わる『メダロット』ファン必見のイベント「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」の開催が決定しました。

「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」は11月23日（日・祝）に東京・池袋のMixalive TOKYO 6F Theater Mixaで実施。当日はアニメ『メダロット』で主人公の天領イッキを演じた山崎みちるさん、主人公の相棒メダロットであるメタビーを演じた竹内順子さんが登壇。『メダロットS』からは主人公の大隅アラセを演じる村井美里さんが出演し、トークを展開します。

またアニメ放送時に児童マンガ誌「コミックボンボン」にてマンガ『メダロット』の執筆を手掛けたほるまりん先生も登壇。当時のコミック執筆模様についてのお話も伺います。

イベントの入場チケットは10月2日（木）18時からイープラスにてプレオーダー先行がスタート。10月15日（水）23時59分まで受け付けます。

イベント入場チケットには「グッズ付き入場チケット」をラインナップ。グッズは「アニメ『メダロット』キービジュアル&『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンド&ビジュアルシールセット」を用意しています。このイベントでしか手に入らないグッズとなりますので、要チェックです。

トークショー情報

【イベント名】

Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー

【開催日時】

2025年11月23日（日・祝) 昼の部 14時30分～／夜の部 18時30分～

【会場】

Mixalive TOKYO 6F Theater Mixa

（東京都豊島区東池袋１丁目１４－３）

【アクセス】

JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）

東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）

西武池袋線／東武東上線

「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分

※お客様専用の駐車場はございません。お車でご来館のお客様は近隣の有料駐車場をご利用ください。

出演情報

山崎みちる

竹内順子

村井美里

ほるまりん

ほか

チケット情報

グッズ付き入場チケット 13,000円（税込）

グッズ無し入場チケット 6,000円（税込）

イープラスにて販売。詳細はチケットサイトにてご確認ください。

チケットサイト https://eplus.jp/mikuani-medarot/

コピーライト ※画像使用の際は下記コピーライトを掲載願います

(C) IMAGINEER (C) 1999NAS／講談社

(C) Imagineer Co., Ltd.

イベント公式サイト・公式X

イベント公式サイト https://mikuani.jp/

イベント公式X https://x.com/mikuani_info

問い合わせ・注意事項ほか

【イベント問い合わせ】

イベントに関する問合せ https://www.mixalivetokyo.com/contact/

チケットに関する問合せ https://support-qa.eplus.jp/hc/ja