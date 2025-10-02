『メダロット』アニメ・ゲームを網羅するトークショーの実施が決定！Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー11月23日（日・祝）開催

25周年を迎えるアニメ、人気のスマホゲームをフィーチャーするトークショー


25周年のメモリアルイヤーを迎えたテレビアニメ『メダロット』。また、2020年に配信が始まったスマートフォンゲーム『メダロットS』も大人気。この2作が交わる『メダロット』ファン必見のイベント「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」の開催が決定しました。



「Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー」は11月23日（日・祝）に東京・池袋のMixalive TOKYO 6F Theater Mixaで実施。当日はアニメ『メダロット』で主人公の天領イッキを演じた山崎みちるさん、主人公の相棒メダロットであるメタビーを演じた竹内順子さんが登壇。『メダロットS』からは主人公の大隅アラセを演じる村井美里さんが出演し、トークを展開します。



またアニメ放送時に児童マンガ誌「コミックボンボン」にてマンガ『メダロット』の執筆を手掛けたほるまりん先生も登壇。当時のコミック執筆模様についてのお話も伺います。



イベントの入場チケットは10月2日（木）18時からイープラスにてプレオーダー先行がスタート。10月15日（水）23時59分まで受け付けます。



イベント入場チケットには「グッズ付き入場チケット」をラインナップ。グッズは「アニメ『メダロット』キービジュアル&『メダロットS』ビジュアルアクリルスタンド&ビジュアルシールセット」を用意しています。このイベントでしか手に入らないグッズとなりますので、要チェックです。



トークショー情報


【イベント名】


Mixa Animation Diary アニメ『メダロット』＆ゲーム『メダロットS』トークショー


【開催日時】　


2025年11月23日（日・祝)　昼の部　14時30分～／夜の部　18時30分～


【会場】　


Mixalive TOKYO 6F Theater Mixa


（東京都豊島区東池袋１丁目１４－３）


【アクセス】


JR（山手線・埼京線・湘南新宿ライン）


東京メトロ（丸ノ内線・有楽町線・副都心線）


西武池袋線／東武東上線


「池袋駅」東口方面 35番出口より徒歩約4分


※お客様専用の駐車場はございません。お車でご来館のお客様は近隣の有料駐車場をご利用ください。



出演情報　



山崎みちる



竹内順子



村井美里



ほるまりん

ほか



チケット情報


グッズ付き入場チケット　13,000円（税込）


グッズ無し入場チケット　6,000円（税込）


イープラスにて販売。詳細はチケットサイトにてご確認ください。


チケットサイト　https://eplus.jp/mikuani-medarot/



イベント公式サイト・公式X


イベント公式サイト　https://mikuani.jp/


イベント公式X　https://x.com/mikuani_info




