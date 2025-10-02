【毎週月曜はAIで世界が広がる日】生成AIを実践的に学べる「AI MONDAY」2025年10月の開催スケジュールを公開

株式会社Meta Heroes

株式会社MetaHeroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）が運営する生成AIコミュニティ「AI MONDAY」は、2025年10月の開催スケジュールを公開しました。10月は「アプリ制作」や「グラフィックファシリテーション」、「AIを活用した分析・戦略」「LLMO（AI SEO対策）」といった多彩なテーマを、第一線で活躍する講師陣が登壇します。

AI MONDAYとは

AI MONDAYは「AIをシンプルに、わかりやすく、探究心を持って学ぶ」をコンセプトに、経営者からビジネスパーソン、教職員、地方自治体まで幅広い参加者が集うAIコミュニティです。生成AIやAIエージェントなどの最新技術を、毎週月曜の学びと実践を通じて“日常の武器”に変えることを目指しています。

公式LINE：https://lin.ee/R2UqhJA

こんな方におすすめ

AIを使いこなしたい企業経営者

新しいリーダー像に関心のある方

身近なAI活用に興味がある全ての方

初心者歓迎ですので、ぜひお気軽にお申し込みください。お申し込みは公式LINEから受け付けています。

【2025年8月 開催スケジュール】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/94539/table/231_1_f51ca8292a4241010dfce3bbc1b19216.jpg?v=202510030626 ]【開催概要】

開催日：2025年10月6日、13日、20日、27日

会場：オンライン配信

参加費：無料（事前登録制） 参加方法：公式LINEより登録可能

公式LINEはこちら :https://lin.ee/R2UqhJA

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「AI/メタバースアワード」および「防災万博」を主催。2日間で延べ15,000人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めています。

・設立：2021年12月03日

・代表取締役：松石和俊

・大阪本社：大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

・DX教育スペース「Hero Egg」：大阪府大阪市浪速区難波中

2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

・コミュニティスペース：大阪府大阪市北区

太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

・オフィシャルサイト：[https://meta-heroes.io]

・X（旧Twitter）アカウント：［https://x.com/metaheroes_100］

・公式LINEアカウント：[https://lin.ee/K9vdyLx]