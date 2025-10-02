株式会社M&Aナビ、「楽天事業承継アシスト」と中小企業の事業承継の課題解決に向けた業務提携を締結

株式会社M&Aナビ

株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：瀧田 雄介、以下「M&Aナビ」）は、楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」出店店舗を対象にした事業承継支援サービス「楽天事業承継アシスト」に関する業務提携契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

■ 提携の背景

日本では事業運営者の高齢化や後継者不足が深刻化しており、中小企業の円滑な事業承継は社会全体の喫緊の課題となっています。

楽天は、出店店舗の高齢化や後継者不足の課題解決を目的に「楽天市場」出店店舗の事業承継支援を手がける「楽天事業承継アシスト」を提供しています。

出店店舗の事業承継の意思決定、M&A仲介会社の紹介、譲受企業の選定など、事業承継を希望する店舗と伴走し、事業承継希望店舗と譲渡先企業の双方が納得する形で店舗の受け渡しができるよう支援しています。

M&Aナビは、オンライン完結型のM&Aプラットフォーム「M&Aナビ」を運営し、さらにM&A仲介事業を通じて数多くの中小企業の事業承継を支援してきました。

加えて、M&A業務の効率化を実現する業界特化型SaaSを全国約30の金融機関に提供し、金融機関と連携したM&A支援体制を構築しています。

事業承継ニーズが多様化・複雑化する中、両社は、特に小規模事業者の多い「楽天市場」出店店舗に適した形で事業承継を迅速かつ柔軟に支援するため、本サービス提携に至りました。

■提携の内容

今回の提携により、楽天は事業承継に課題を抱える出店店舗をM&Aナビに紹介し、その後M&Aナビが仲介支援を提供します。

この連携により、事業承継を検討する中小企業が、身近で安心できるM&Aの選択肢を得られることとなります。M&Aナビは、今後も中小企業の持続的な成長と日本経済の活性化に寄与してまいります。

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/