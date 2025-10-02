エクセディグループ、インドにおける3輪BEV用駆動ユニットの量産を開始　政府の電動化政策と持続可能な社会づくりに貢献

株式会社エクセディ

株式会社エクセディ（本社：大阪府寝屋川市、代表取締役社長：吉永 徹也 以下、エクセディ）は、連結子会社であるEXEDY Clutch India Pvt. Ltd.（インド・カルナタカ州 以下、EXEDY Clutch India）が、3輪バッテリー電気自動車（BEV）向け高性能駆動ユニットの量産を開始し、2025年9月25日に初出荷したことをお知らせします。

エクセディのCVT駆動ユニットを搭載するOMEGA SEIKI「RAGE＋CVT Pro」のイメージ図エクセディが開発した変速機能を融合したCVT駆動ユニット

コロナ禍以降、インドでは国策により3輪BEV生産台数が年率10％以上の成長を見せております。また、23百万台の規模を擁する2輪車についても電動化需要が拡大しております。

エクセディでは、この市場ニーズに対応するため、当社出資先STARYA MOBILITY Pvt. Ltd.（以下、STARYA）のモータ技術と内燃機関（ICE）車で培った無段変速機（CVT）等の変速機能を融合した新たな駆動ユニットを開発いたしました。

本製品は、当社出資先であるインド商用3輪BEVメーカー大手のOMEGA SEIKI Pvt. Ltd.（以下、OMEGA SEIKI）の開発する3輪BEVへ搭載され、インド国内にて販売される予定です。

製品特長

- 高駆動力・低電費の実現：モータサイズを大型化することなく、高い駆動性能と電費効率を両立- 優れた登坂性能：郊外や山間部への配送業務にも対応可能な走行性能を実現- コンパクト設計：3輪車両の限られたスペースに最適化された設計

ユニットの紹介動画：https://www.exedy.com/ja/Exhibition/contents/3WCVT.mp4

今後の展開

エクセディグループでは、今回量産を開始した3輪BEV用駆動ユニットに続き、2輪BEV用駆動ユニットの開発も進めております。

政府主導による電動モビリティへのシフトが推進されているインド市場において、3輪BEVカテゴリーシェア2位であるOMEGA SEIKIとの協業により、エクセディの技術を活用した高効率電動駆動ユニットを搭載した電動車開発を進めてまいります。そして、脱炭素社会づくりをはじめとする環境負荷の最小化に貢献するとともに、お客様に新たな価値を創造し提供してまいります。

会社概要

■OMEGA SEIKIについて

OMEGA SEIKIは、電動モビリティの開発から製造、販売までを一貫して手がける企業です。インドの北部と西部に構える製造拠点と広範なディーラーネットワークを活かし、インド国内のみならず、国際的にも存在感を増しています。

社名：OMEGA SEIKI Pvt. Ltd.

本社所在地：New Delhi, India

代表者：Uday Narang

業務内容：2輪及び3輪BEV、小型トラックの開発・製造・販売

設立：2018年

OMEGA SEIKI コーポレートサイト：https://omegaseikimobility.com/

■STARYAについて

STARYAは、インドのベンガルールに拠点を置き、電動二輪車・三輪車（BEV）向けのモーターおよびコントローラーを企画・開発から販売まで手がける企業です。

社名：STARYA MOBILITY Pvt. Ltd.

本社所在地：Bengaluru, India

代表者：RAVI KUMAR JAGANNATH

設立：2018年

STARYA コーポレートサイト：https://www.starya.in/

■EXEDY Clutch Indiaについて

EXEDY Clutch Indiaは、エクセディグループのインドでの拠点で、自動車・2輪車用クラッチ部品の製造・販売を行う企業です。2011年9月に設立され、南アジア市場を中心に事業展開しています。

社名：EXEDY Clutch India Pvt. Ltd.

本社所在地：Plot No. 5-P, 9-18, 19P, 32-38, Narasapura Industrial Area, Appasandra Village, Kolar, India

取締役社長：草水 一乃

業種分類：輸送用機器

設立：2011年

■エクセディについて

株式会社エクセディは、大阪府寝屋川市に本社を置く駆動系部品のリーディングカンパニーです。世界25ヶ国に拠点を有するグローバル企業として、高品質な製品を世界各地で提供しています。

社名：株式会社エクセディ

本社所在地：〒572-8570 大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

代表取締役社長：吉永 徹也

業種分類：輸送用機器

設立：1950年

市場名：東証プライム

従業員数：3,131人（連結：14,197人）（2025年3月現在）

エクセディ コーポレートサイト：https://www.exedy.com/

