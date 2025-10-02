兵庫医科大学地域交流プロジェクト × 神戸ポートピアホテル～のみこみにくい人のために～やわらか料理のクリスマス食事会 12月13日（土）開催

株式会社神戸ポートピアホテル

株式会社神戸ポートピアホテル（神戸市中央区、総支配人 伊藤 剛）は、食べること・飲み込むことに困難を感じている方やご家族に安心して食事を楽しんでいただける「家族で楽しむクリスマス2025 ホテルのやわらかコース料理～のみこみにくい人のために～」を、2025年12月13日（土）に開催します。今年で15回目を迎える本イベントは、外食に不安や制約を感じる方々にも、クリスマスの特別な雰囲気を味わっていただきたいという想いから、2009年より兵庫医科大学との地域交流プロジェクトとして続けています。

料理は兵庫医科大学の協力のもと、ホテルのシェフが考案。見た目の華やかさと美味しさを両立させるため、固さやとろみに工夫を凝らし、コース仕立てで提供します。最初の3品は洋食（オードブル・スープ・パン）または和食（前菜・煮物椀・ご飯）から選択可能で、メイン・デザート・飲みものは共通です。お食事の合間にはクラシック音楽の生演奏や、嚥下や医療に関する講話も予定。やわらかコース料理とともに、心温まるクリスマスのひとときをお過ごしください。

■素材の魅力を生かした“やわらか料理”の追求～総料理長 岸本の想い～

嚥下食は、食べることに不安を抱える方々のために各施設で提供されています。私どもがご用意する料理は、その機能を果たすだけでなく、ホテルならではの華やかさと特別感を大切にしています。

嚥下調整食というと、すりつぶした形態が多く、素材そのものの姿や味わいが失われがちです。そこに難しさはありますが、できる限り素材感を残し、「何を食べているのか」が伝わる料理を追求しています。

食べることに制約をお持ちの方にも、美味しさとともに「食事を楽しむ喜び」を感じていただけるよう、心を込めて一皿一皿をお作りしております。

神戸ポートピアホテル 総料理長 岸本 貴彦

イベント概要

『家族で楽しむクリスマス2025 ホテルのやわらかコース料理 ～のみこみにくい人のために～』

https://www.portopia.co.jp/event-culture/event/detail/41/

■日時：2025年12月13日（土）12:00～14:00（受付 11:30～）

■会場：神戸ポートピアホテル 本館B1F 布引・北野の間

■料金：お1人さま 7,000円（料理、飲みもの、税・サービス料込）

※チケット発券手数料が別途必要です

■料理内容：

洋食（オードブル・スープ・パン）または 和食（前菜・煮物椀・ご飯）をお選びいただけます。

メイン・デザート・飲みものは共通のものをご用意します。

≪洋食≫

［クリスマスのオードブル ヴァリエ］

蟹の洋風茶碗蒸し まぐろの柑橘風味タルタル サーモンのショーフロワ

［スープ］ビーフコンソメスープ フォアグラと七面鳥のフラン

［パン］フレンチトースト ブリオッシュ

≪和食≫

［前菜］里芋カレー風味 豚とじゃがいも 南瓜変わり煮 焼き甘鯛 海老天

［煮物椀］蟹の寄せ物 中華スープ仕立て

［ご飯］おかゆ 海苔 梅

≪共通≫

［メイン料理］ビーフのやわらかステーキ トリュフの香るポテトのピュレ

［デザート］アーモンドミルクのブラマンジェ 赤い果実のジュレ

［飲みもの］コーヒー または 紅茶

■講師：

桂木 聡子 先生（兵庫医科大学）

野崎 園子 先生（関西労災病院 脳神経内科）

坂本 利惠 先生（兵庫医科大学 ささやま医療センター）

協力／兵庫医科大学

協賛／株式会社フードケア

演奏／久保 敦子（ピアノ） 神田 恭子（バイオリン） 橋詰シャフィック（チェロ）

■チケット購入・お問い合わせ：

・イベント係 Tel. 078-302-1117（直通／10:00～18:00）

・本館1F コンシェルジュにて（ご来館販売）

ポートピアホテルでは、本イベントに限らず、お客さまからの様々なニーズ対応し、安心して食事を楽しんでいただけるよう努めております。館内のダイニングカフェ「SOCO」、日本料理「神戸 たむら」の2店舗では、3日前までのご予約にて嚥下食対応を承っております。

※メニュー内容は食材の入荷により変更させていただく場合がございます

※写真はイメージです※表記の料金には税金・サービス料が含まれております