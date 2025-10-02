【千葉県タクシー協会京葉支部主催！】第11回タクシードライバー合同就職説明会を開催します

一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部/京葉地区タクシー運営協議会

千葉県タクシー協会京葉支部では、2025年10月22日（水曜日）　13:00～　第11回タクシードライバー合同就職説明会を開催します。



１．タクシーの「あれ、これ」セミナー

午後の部


どのくらい稼げるの？


・将来性は？


・地域貢献の仕事


・自分で自由に時間コントロール


etc...



２．現役ドライバーパネルディスカッション

午後の部


夢多き個人タクシーの道が開けます


「シニア」


「女性」


「異業種転職」


「個人タクシー」


というそれぞれ違った現役ドライバーが、テーマに沿って語ります。



３．ワンミニッツＰＲタイム

午後の部


タクシー会社各社の約１分間PRビデオを放映します



また、屋外駐車場にて、タクシー車両の展示を実施します


※雇用保険受給中の方は、求職活動実績になります！


※事前にハローワーク船橋総合受付で、参加票をお受け取りください。





参加タクシー会社



１，京成タクシーセントラル株式会社


営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市


https://keiseitaxi.jp/central/



２，myタクシーグループ


営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市


グループ会社：（(株)丸十タクシー、船橋タクシー（株）、八幡交通（株）、浦安タクシー(有)、勝田台交通（株））


https://www.mytaxi.co.jp/



３，エミタスタクシーグループ


営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市


グループ会社：（三ツ矢エミタスタクシー（株）習志野、船橋、浦安、八千代）


https://www.emitas.jp/



４，エミタスタクシーアスカ（株）


営業エリア：船橋市、八千代市


https://www.emitas.jp/



５，ヒノデ第一交通（株）


営業エリア：市川市、浦安市


https://www.daiichi-koutsu-saiyo.com/job/20320356/



６，有限会社八千代タクシー


営業エリア：八千代市、浦安市


https://ytaxi.jp/



７，協進交通(有)


営業エリア：鎌ヶ谷市


https://kyosin-kotsu.co.jp/



８，東洋タクシー（株）


営業エリア：市川市、浦安市


https://www4.hp-ez.com/hp/toyo-taxi/



９，(有)武藤自動車


営業エリア：市川市


https://mutotaxi-recruit.co.jp/



※2025年9月末現在の情報です。今後変更となる場合がございます。




説明会開催概要・会場のご案内



内容


一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部


タクシードライバー合同就職説明会



募集エリア


市川市・浦安市・船橋市・習志野市・鎌ヶ谷市・八千代市の6市



日時


2025年10月22日(水曜日)


13:00-16:00


※開場は12:30より



場所


　船橋市役所裏手　ハローワーク第一庁舎　2Fイベント会場


徒歩にて約20分



主催


一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部


（京葉地区タクシー運営協議会）



共催


ハローワーク船橋・市川


　雇用保険受給中の方は、求職活動実績になります！



後援


ハローワーク人材サービスコーナー 船橋・市川、 厚生労働省千葉労働局、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局、千葉県、


市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市



千葉県タクシー協会京葉支部乗務員募集サイト


https://www.taxichiba-keiyo.jp/







一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部


京葉地区タクシー運営協議会



支部長


有限会社武藤自動車


代表取締役


武藤 厚 様





https://prtimes.jp/a/?f=d159231-4-c9fe58c6e5654a3d1b0aaa6ee09fd128.pdf