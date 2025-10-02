【千葉県タクシー協会京葉支部主催！】第11回タクシードライバー合同就職説明会を開催します
千葉県タクシー協会京葉支部では、2025年10月22日（水曜日） 13:00～ 第11回タクシードライバー合同就職説明会を開催します。
１．タクシーの「あれ、これ」セミナー
午後の部
どのくらい稼げるの？
・将来性は？
・地域貢献の仕事
・自分で自由に時間コントロール
etc...
２．現役ドライバーパネルディスカッション
午後の部
夢多き個人タクシーの道が開けます
「シニア」
「女性」
「異業種転職」
「個人タクシー」
というそれぞれ違った現役ドライバーが、テーマに沿って語ります。
３．ワンミニッツＰＲタイム
午後の部
タクシー会社各社の約１分間PRビデオを放映します
また、屋外駐車場にて、タクシー車両の展示を実施します
※雇用保険受給中の方は、求職活動実績になります！
※事前にハローワーク船橋総合受付で、参加票をお受け取りください。
参加タクシー会社
１，京成タクシーセントラル株式会社
営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市
https://keiseitaxi.jp/central/
２，myタクシーグループ
営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市
グループ会社：（(株)丸十タクシー、船橋タクシー（株）、八幡交通（株）、浦安タクシー(有)、勝田台交通（株））
https://www.mytaxi.co.jp/
３，エミタスタクシーグループ
営業エリア：市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市
グループ会社：（三ツ矢エミタスタクシー（株）習志野、船橋、浦安、八千代）
https://www.emitas.jp/
４，エミタスタクシーアスカ（株）
営業エリア：船橋市、八千代市
https://www.emitas.jp/
５，ヒノデ第一交通（株）
営業エリア：市川市、浦安市
https://www.daiichi-koutsu-saiyo.com/job/20320356/
６，有限会社八千代タクシー
営業エリア：八千代市、浦安市
https://ytaxi.jp/
７，協進交通(有)
営業エリア：鎌ヶ谷市
https://kyosin-kotsu.co.jp/
８，東洋タクシー（株）
営業エリア：市川市、浦安市
https://www4.hp-ez.com/hp/toyo-taxi/
９，(有)武藤自動車
営業エリア：市川市
https://mutotaxi-recruit.co.jp/
※2025年9月末現在の情報です。今後変更となる場合がございます。
説明会開催概要・会場のご案内
内容
一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部
タクシードライバー合同就職説明会
募集エリア
市川市・浦安市・船橋市・習志野市・鎌ヶ谷市・八千代市の6市
日時
2025年10月22日(水曜日)
13:00-16:00
※開場は12:30より
場所
船橋市役所裏手 ハローワーク第一庁舎 2Fイベント会場
徒歩にて約20分
主催
一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部
（京葉地区タクシー運営協議会）
共催
ハローワーク船橋・市川
雇用保険受給中の方は、求職活動実績になります！
後援
ハローワーク人材サービスコーナー 船橋・市川、 厚生労働省千葉労働局、国土交通省関東運輸局千葉運輸支局、千葉県、
市川市、浦安市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市
千葉県タクシー協会京葉支部乗務員募集サイト
https://www.taxichiba-keiyo.jp/
一般社団法人千葉県タクシー協会京葉支部
京葉地区タクシー運営協議会
支部長
有限会社武藤自動車
代表取締役
武藤 厚 様
