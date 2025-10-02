業界向けネットワーキング「2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL TOURISM 商談会」を開催！
韓国観光公社 東京支社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118009/table/29_1_df75b243bf8baadcb4ed4bf102f2d88f.jpg?v=202510030555 ]
韓国観光公社は、2025年10月24日(金)にウェスティンホテル東京 B2F ギャラクシールームにて「2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL TOURISM 商談会」を開催いたします。
本商談会は韓国医療観光への理解促進、日本から韓国への医療観光需要の拡大を目的としています。韓国の美容外科、皮膚科、眼科、歯科、韓方などのクリニック、医療観光エージェンシー、美容関連企業などが参加予定です。
【プログラム】
15:00~15:10 開会
15:10~15:15 韓国医療観光広報映像上映
15:15~16:15 韓国参加機関プレゼンテーション
16:15~16:30 ブレイクタイム
16:30~18:30 商談会(15 分商談、5 分休憩、最大 6 セッション) *事前マッチング
18:50~20:00 ネットワーキング及び晩餐会
※内容は予告なく変更になる可能性がございます
【概要】
●商談会名：2025 KOREA BEAUTY & MEDICAL TOURISM 商談会
●日時：2025年 10月24日(金) 15:00～20:00 (受付14:30～)
●場所：ウェスティンホテル東京 B2F ギャラクシールーム
●参加費：無料 (※事前申込制)
※本イベントへは、韓国医療観光についての情報収集及びバイヤーとしてご参加いただきたく、それ以外の目的でのご参加については誠に恐れ入りますが、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
【参加予定機関】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/118009/table/29_1_df75b243bf8baadcb4ed4bf102f2d88f.jpg?v=202510030555 ]
【参加申込方法】
参加申込フォーム
https://forms.gle/VNHg44PtjritwLsR8
※申込期限：2025年10月10日(金)
【本件に関する問い合わせ】
韓国観光公社 東京支社
e-mail： tokyo@knto.or.kr