人気ゲームアプリ『忘却前夜』に新覚醒体「リリー」が登場！

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役：石井 武、以下「オルトプラス」）は、運営中のカードRPGスマートフォン向けタイトル『忘却前夜』（以下「本作」）において、新たな覚醒体（プレイアブルキャラクター）「リリー」が登場し、本日10月２日(木)15時より新覚醒体イベントを開催することをお知らせいたします。

混沌界域の覚醒体「リリー」が登場する新覚醒体イベントでは、イベントステージをクリアすることで豪華報酬の交換が可能です。さらに、「リリー」のお試しプレイや、期間限定で開催される「特務記録」など特別コンテンツもお楽しみいただけます。

本作は、App StoreとGoogle Playからダウンロードいただけます。

新覚醒体「リリー」の概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/282_1_5c6bcba4dddc36e459af0c137387c386.jpg?v=202510030555 ]

新覚醒体イベントの概要

開催期間：2025年10月２日（木） 15:00 ～ 2025年10月16日（木） 14:59

物語の魔法

イベントステージクリアでさまざまな報酬と交換できます。

※参加条件：「調査」1-7の通常ステージをクリアで解放できます。

泥濘の花

リリーのお試しプレイが行えます。

クリア報酬もあるので、是非ご参加ください。

特務記録：物語の魔法

期間限定で新覚醒体の特務記録が無料でプレイできます。

※「調査」2-9の通常ステージをクリアで解放できます。

開発チームコメント

本作『忘却前夜』に新たな混沌の覚醒体を追加しました。

リリーの特務記録は、心に残る素敵なストーリーになっておりますので、ぜひお楽しみください。

今後の展開について

本作では引き続きコンテンツの拡充を予定しており、長期的にご満足いただけるサービスの提供を目指してまいります。

各イベント等を含む更新情報につきましては、順次本作公式Xからご確認ください。

公式X：https://x.com/bokyakuzenya

本作『忘却前夜』概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/282_2_afeb5d02d2fb48064965fcaeeada00a9.jpg?v=202510030555 ]

“記憶を巡る戦い”が始まる――。

本作は、幻想的かつ重厚な世界観と、戦略性の高いバトルが魅力のスマートフォン向けカードRPGです。

プレイヤーは、崩壊しつつある世界で「融蝕（ゆうしょく）」と呼ばれる災厄に立ち向かい、失われた記憶と運命に挑む旅へと踏み出します。

以上のほか、本作の概要につきましては、オルトプラスが８月19日に配信した以下のプレスリリースにてご確認ください。

※本リリース情報は、発表後、事前の予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。

