3年目の開催！大人気の謎解き宝探しイベントが今年も松阪で開催！「謎解き宝探し in 松阪市 ～たけちゃんと奇跡の勾玉～」

謎解きブランド「アソビプラネット」の運営や謎解き制作を手がける株式会社IKUSA（本社：東京都豊島区、代表取締役：赤坂大樹、以下IKUSA）は、2025年10月1日（水）～11月30日（日）まで、三重県松阪市内にて周遊型謎解き「謎解き宝探し in 松阪市 ～たけちゃんと奇跡の勾玉～」（主催：松阪市）を開催いたします。

謎解きは「太陽の勾玉コース」「月の勾玉コース」の2コースで展開しており、各コースで全ての謎を解き明かすと、コースごとに先着1,000名様へオリジナル勾玉ステッカーをプレゼントいたします。

詳細を見る :https://sengokutakara.com/matsusaka/「謎解き宝探し in 松阪市 ～たけちゃんと奇跡の勾玉～」開催概要

【ストーリー】

「おーい！そこの君！ちょっと助けてよ！」

あなたは突然、たけちゃんと名乗る人物に声をかけられた。

たけちゃんは、松浦武四郎（まつうらたけしろう）という松阪を代表する探検家だ。

「北海道」の名付け親だったり、多くの地図や書籍を出版したりと様々な功績を持っているらしい。

「僕は勾玉っていう石飾りが大好きなんだ！ここ松阪には、不思議な力を持つ2つの『奇跡の勾玉』が眠っているらしくて探しているんだけど......謎が解けなくて困ってるんだー！だから手伝って！」

こうしてあなたとたけちゃんは、「奇跡の勾玉」を手にいれる、謎めく探検へ出発した---

【概要】

イベント名：謎解き宝探し in 松阪市 ～たけちゃんと奇跡の勾玉～

開催期間 ：2025年10月1日（水）～11月30日（日）

開催場所 ：三重県松阪市

太陽の勾玉コース：松阪駅周辺（所要時間：徒歩で60分～想定）

月の勾玉コース ：松阪市内（所要時間：車で120分～想定）

探索推奨時間：9:00～16:30

参加費 ：無料

冊子の配布場所：松阪駅観光情報センター・松浦武四郎記念館

豪商のまち松阪 観光交流センター ほか

報告所 ：豪商のまち松阪 観光交流センター（三重県松阪市魚町1658-3）

受付時間 ：9:00～18:00

電話番号 ：0598-25-6565

クリア賞 ：勾玉ステッカー（各コースごとに先着1,000名様）

賞品やその他情報：公式サイトよりご確認ください。

https://sengokutakara.com/matsusaka/

アソビプラネット とは

「ワクワクするあそびをより多くの方に」をコンセプトに、

・自宅で楽しめる謎解きキットの販売

・無料で遊べる謎解き問題の公開

・弊社運営のイベント情報を発信



を行う公式ウェブサイトです。

本サイトから謎解き制作やイベント開催の依頼も受け付けています。



アソビプラネット公式ホームページ：https://nazotoki-concierge.com/asobi-planet/

株式会社IKUSAは「課題を見つけ、あそびで解決。」を掲げる、体験型イベント・研修の専門会社です。

チャンバラ合戦や謎解きなどのユニークなあそびを通じて、チームビルディング、地域活性化、防災といった社会課題の解決を支援。

企業・自治体・商業施設・教育機関を対象に、100種以上のオリジナル企画を年間1,400件以上実施。累計3,000社・56万人以上が体験しています。



ミッション：世界のあらゆる人が遊ぶ 機会 場所 仲間を生み出す

パーパス：遊びの価値を高める

会社名 ：株式会社IKUSA（英語表記 IKUSA Inc.）

設立 ： 2012年5月29日

東京本社 ： 東京都豊島区東池袋3-20-21 広宣ビル 4F

大阪営業所：大阪府大阪市淀川区西宮原2-7-38 新大阪西浦ビル805

名古屋営業所：愛知県名古屋市千種区大久手町6-1-8

東北営業所：宮城県仙台市青葉区本町1-13-32 302

福岡営業所：福岡県福岡市中央区薬院4-2-9 シック薬院502

札幌営業所：北海道札幌市東区北十条東3丁目 1-3 LEE SPACE 北10条I101

役員 ：代表取締役 赤坂大樹

事業内容 ：イベント事業／研修事業／ビジネスパーティー事業／デジタルマーケティング事業／施設管理事業



