ツエーゲン金沢試合チケットが当たる！ヒュンメルキャンペーン

デンマークのスポーツブランドhummel（ヒュンメル）は、10月3日（金）から11月3日（月）まで、ツエーゲン金沢のホームゲームチケットが当たるキャンペーンを実施。

ヒュンメル三井アウトレットパーク北陸小矢部店でヒュンメル商品を7,000円（税込）以上お買い上げいただいた方の中から、抽選で試合チケットや選手サインをその場でプレゼントします！

■キャンペーン期間

2025年10月3日（金）から2025年11月3日（月）まで

※景品が無くなり次第、終了いたします。

■賞品

1等：ビジネスラウンジ席にペアにてご招待

2等：観戦ペアチケット（メインS席）

3等：ツエーゲン金沢選手サイン色紙

4等：オリジナルボックスティッシュ

■対象店舗

・ヒュンメル三井アウトレットパーク北陸小矢部店

富山県小矢部市西中野972-1 三井アウトレットパーク 北陸小矢部2F

TEL：070-1350-9725

営業時間：10:00～20:00

ヒュンメルについて

デンマークのスポーツブランド「hummel(ヒュンメル)」は、世界で初めてスタッド付きスパイクを開発し、1923年に誕生。革靴でサッカーをしていた当時、真っ平らな靴底にスタッドを付け、グリップ力の飛躍的向上をもたらし、今までできなかったプレーを可能にしました。そこで重過ぎるために理論上飛べないとされるマルハナバチ(ドイツ語でhummel)が努力を重ねて飛べるようになったという逸話を重ね合わせ、ブランドネーム＆ロゴに採用。100年におよぶ歴史を経て、現在は、“Change the World Through Sport. (スポーツを通して世界を変える)”をビジョンに、独自のブランドストーリーを展開。新しいチャレンジを続けています。

【OFFICIAL WEBSITE】https://www.hummel.co.jp/