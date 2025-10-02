【ウェッジウッド】クリスマスの風物詩「アドベントカレンダー」といえば…。ウェッジウッドから人気の2種のカレンダーが登場！

フィスカース ジャパン株式会社

アドベントカレンダー (Advent calendar) は、クリスマスまで1日1日カウントダウンを楽しめる、ホリデーシーズンに欠かせないアイテム。当日まで、毎日1つずつカレンダーの窓を開きながら、少しずつ"うれしいお楽しみ"を満喫できます。日本でのアドベントカレンダー人気を牽引してきたウェッジウッドから、今年は2021年の人気デザインを復刻したカレンダーが登場。インテリアを彩る「ホリデイ アドベントカレンダー 2025」と、毎日日替わりのフレーバーを楽しめる「アドベントティーカレンダー 2025」です。季節の贈り物としても喜ばれることでしょう。

ホリデイ アドベントカレンダー 2025

2021年の人気デザインが復刻。ジョージアンスタイルの邸宅を模ったボックスには24個の小さな引出しが詰まっています。クリスマスまでの日数を数えるように1日1個ずつ開ける引出しの中には、それぞれ異なるかわいらしいミニチュアサイズのオーナメントを収めました。クリスマスを心待ちにするワクワク感と、プレゼントを開ける高揚感をお楽しみいただける、アドベントカレンダーはクリスマス気分をより一層盛り上げてくれることでしょう。

お求めは、ウェッジウッド公式オンラインストア(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902178)、および、全国のウェッジウッドショップにて。

ホリデイ アドベントカレンダー 2025（季節限定商品）

価格：税込110,000円

サイズ：横24.5 × 奥行13 × 高さ43.5cm

ジョージアンスタイルの邸宅の扉を開けると…24個のボックスが詰まっています。引出しの中には、それぞれ異なるかわいらしいミニチュアサイズのオーナメントを収めました。

アドベント ティーカレンダー 2025

紅茶が詰まったカレンダーも2021年の人気デザインが復刻しました。クリスマスまでの日々を彩る25種類のお茶が、飾って楽しいパッケージに。慌ただしい年の瀬も、毎日のお茶をいただくことで、丁寧なひとときに変わることでしょう。飲み終わった後は、サイコロを裏面に返して飾ると、12月25日には、飾って可愛いツリー柄のできあがり。25種類のお茶は、アールグレイやアッサム、ルイボス、緑茶など様々なフレーバーです。毎日ひとつづつ、新しいお茶に出会うワクワクと驚きをお楽しみください。

お求めは、ウェッジウッド公式オンラインストア(https://www.wedgwood.jp/products/detail/902176)にて。（この商品は、百貨店内ウェッジウッド ショップでのお取り扱いはございません。）

アドベントティーカレンダー 2025（季節限定商品）

価格：税込5,940円

箱サイズ：横26 × 奥行26.5 × 高さH5.3cm

ティーバッグ25種：2.5g x 25個

クリスマスまでの日々を彩る25種類のお茶が詰まった可愛らしいボックス。飾って楽しいパッケージになっています。

CRAFTING MOMENTS THAT MATTER

大切なひとときを彩るコレクション



1年を締めくくるこれからの季節。自分らしいスタイルで、大切な方と笑顔を分かち合う、 かけがえのないひとときをお楽しみください。



【ウェッジウッドについて】

ウェッジウッド公式オンラインストア(https://www.wedgwood.jp/)

ウェッジウッド公式インスタグラム(https://www.instagram.com/wedgwoodjapan/)

「ウェッジウッド」は、ジョサイア・ウェッジウッドによって1759年に創設されました。創業者のジョサイアは素晴らしい陶工であるとともに、博愛主義やマーケティングの先駆者でもありました。265年の伝統を持つウェッジウッドは、真のイギリス文化のアイコンであり、イギリスの企業家精神とクラフトマンシップの証になっています。デザイン、品質、革新の主義に基づいて設立された「ウェッジウッド」は、最高品質のファイン ボーン チャイナ製のテーブルウェア、ブランドを象徴するジャスパーや、美しい装飾品などを生み出しています。創業者ジョサイアの精神は連綿と「ウェッジウッド」に受け継がれ、現代も人々の生活を豊かにする瞬間を生み出し続けています。

【フィスカースについて】

Fiskars -“ Making the everyday extraordinary ”

フィスカース “ 毎日をこの上ない特別な日にする ”



フィスカース社は、Wedgwood、Royal Copenhagen、Iittala、Arabia、Moomin Arabiaなど、世界的に認められているブランドを傘下に持ち、世界中の消費者のなにげない暮らしの一瞬一瞬が豊かになるような、そしてExtraordinary特別な輝きに包まれるような価値を提供していきたいと考えています。これらの象徴的なライフスタイルブランドをひとつのファミリーとして創造し、永続的に“クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)”を高めることを使命としています。