コーギーモチーフの焼き菓子で人気のテッテ コーヒーアンドベイクよりグルテンフリーの「ハロウィンクッキー缶」登場！

グルテンフリーの米粉の焼き菓子店、北海道札幌市のテッテ コーヒーアンドベイクから、昨年大人気だった「米粉のハロウィンクッキー缶」が今年も登場します。北海道の自然に育まれた素材をいかし、甘さ控えめでサクサクとした食感に仕上げたグルテンフリークッキー。かぼちゃのやさしい甘みや、ブラックココアのほろ苦さなど、ハロウィンらしい味わいをぎゅっと詰め込みました。見た目のかわいらしさと、素材の風味を生かしたやさしい味わいが、特別なひとときを彩ります。

【北海道産素材にこだわったグルテンフリーのクッキー缶】

ハロウィンクッキー缶と看板犬

北海道産の減農薬米粉をベースにしたグルテンフリークッキー。

甘みにはカナダ産の有機メープルシロップ、油脂には北海道産米油、塩には噴火湾の釜焚自然塩を使用。素材本来のやさしい風味と香ばしさを楽しめます。

プレーン・かぼちゃ・ブラックココアの３種類のフレーバー

フレーバーは3種類

・ハロウィンコーギークッキー：有機メープルシロップのやさしい甘さとサクサク食感

・かぼちゃクッキー：北海道・佐呂間町産かぼちゃパウダーによる自然な甘み

・こうもりクッキー：ブラックココアのほろ苦さと香ばしさが大人の味わい

北海道の自然の恵みをぎゅっと詰め込んだ、甘さ控えめでサクサクとしたクッキー缶です。

価格：6枚入 2,200円（税込）

商品URL https://tet-coffeebake.com/items/66fe72f72440d404c64af764

【贈り物にもぴったりなデザイン】

シルバーの缶に「Happy Halloween」のラベルと黒いリボンをあしらった、シンプルで大人っぽいデザイン。缶を開けると、おばけのコーギー、かぼちゃとこうもりのクッキーが並び、見た目のかわいらしさに思わず笑顔がこぼれます。自分へのご褒美にはもちろん、ちょっとした贈り物や手土産にもぴったり。

さらに、ハロウィンクッキー缶にコーヒーバッグを添えたギフトセットもご用意しました。

ハロウィンらしい特別感とおうちで気軽に楽しめるティータイムの充実を兼ね備えた期間限定アイテムです。

【テッテ コーヒーアンドベイクとは】

贈り物にもおすすめなハロウィンクッキー缶ハロウィンクッキー缶とコーヒーバッグのギフトボックス

テッテ コーヒーアンドベイクは、北海道札幌市にある山に囲まれたちいさなお店です。

バーベキューやホタル鑑賞を楽しめる五天山公園のすぐ隣に位置し、自然豊かなロケーションでゆったりとした時間を過ごせます。

「お茶の時間をもっと楽しく、豊かなひとときを過ごしてほしい」という想いからお店をオープンし、看板犬のコーギー・こいたろうをきっかけに、コーギーモチーフのクッキーが誕生しました。小さなコーヒースタンドと菓子工房で、日々心を込めてコーヒーと米粉の焼き菓子を提供しています。

さらに、オンライン販売に加えて期間限定のポップアップ出店も積極的に行っており、2024年8月以降は新宿マルイで5回出店。毎回完売商品が続出するなど、多くのお客様にご愛顧いただいています。

【その他おすすめ商品】

◯米粉のコーギークッキー缶

北海道産のこだわり素材を使用した、甘さ控えめでサクサク食感のクッキー。

コーギーの顔をかたどったクッキーが12枚詰まった缶は、見た目もかわいらしく、ギフトにもおすすめです。

価格：12個入 3,780円（税込）

商品URL https://tet-coffeebake.com/items/65869c20d587421efe8a6689

米粉のコーギークッキー缶

・tetオリジナルグッズ

イラストレーター AtelierKASUMI さんデザインのコーギーロゴ入り。

毎日のティータイムをより楽しく、心地よくしてくれるtetオリジナルのマグカップとタンブラーです。

◯マグカップ：美濃焼ならではの温かみと、高台付きでクラシックな佇まいが魅力です。口縁や高台部分には職人の手仕事で一本ずつ引かれたラインが施され、シンプルな中にも温もりを感じられます。毎日のコーヒーやお茶を、ちょっと特別にしてくれる一品です。

価格：2,200円（税込）

商品URL https://tet-coffeebake.com/items/68a14d5d3ef30627a33449d4

◯タンブラー（KINTO製）：真空二重構造で保温・保冷効果抜群。匂いや汚れがつきにくく、360°どこからでも飲める機能性を備えています。外出先でもおうちでも、使いやすさとデザイン性を両立した人気アイテムです。

価格：3,900円（税込）

商品URL https://tet-coffeebake.com/items/6629d1a1434b95003c13118f

オリジナルマグカップオリジナルタンブラー〈KINTO製〉

【オンラインショップ】

https://tet-coffeebake.com

【Instagram】

https://www.instagram.com/tet_coffeeandbake/

【お問い合わせ先】

tet coffee and bake（テッテ コーヒーアンドベイク）

Email：tet.coffeeandbake@gmail.com