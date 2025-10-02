【タンスのゲン】10/4「タンスの日」藤本美貴さん登場！インスタコラボライブで、注目アイテムを紹介

タンスのゲン株式会社10/4「タンスの日」に藤本美貴さんが登場

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は2025年10月4日（土）『タンスの日』に、タンスのゲン本店サイト（https://www.tansu-gen.jp/）にて年に一度のセールイベントを開催します。

また、『タンスの日』を盛り上げるために当日の10月4日（土）にママ世代から支持を集める「藤本美貴さん」とのコラボインスタライブを開催予定となります。

◇『タンスの日』とは

家具の町として有名な福岡県大川市に本社を構えるタンスのゲンが、タンスを始めとする様々な家具の魅力や良さを伝えるべく、毎年10月4日を、10（英語のテン）と4（中国語のスー）という語呂合わせで『タンスの日』としています。また自社運営サイトタンスのゲン本店では、この日が1年で最もお買い得な日として、セールや様々な企画を開催しています。

▼イベント特設ページ

https://www.tansu-gen.jp/pages/y_2025_tansu

◇藤本美貴さんコラボInstagramライブ10月4日（土）13時からコラボInstagramライブを配信

『タンスの日』当日の10月4日（土）13時からは、3児の母として家族との日常を飾らず発信し、ママ世代から支持を集める「藤本美貴さん」とのコラボライブ配信を実施いたします。

『タンスの日』に注目の商品や秋冬におすすめのアイテムをライブ配信でご紹介いただく予定です。

このコラボライブ配信は、藤本美貴さんの公式Instagramアカウントにて配信予定となります。

▼藤本美貴さん公式Instagram

https://www.instagram.com/mikittyfujimoto/

◆「藤本美貴」さん紹介

藤本美貴さん

2002年にソロ歌手としてデビュー。現在は3児の母として“ミキティ”の愛称で親しまれています。

自身のYouTubeチャンネル『ハロー！ミキティ』（登録者数100万人）では、子育て動画や夫婦の日常、さらには「ミキティ人生相談」まで多彩なコンテンツを発信し、

発言をまとめた書籍「まいにち生き返る ミキティ語録2」(CEメディアハウス)を10月30日に発売。

ママ世代から絶大な支持を集めています。

◇1年で最もお買い得な『タンスの日』！タンスの日では様々なセール企画を実施します

10月4日（土）の『タンスの日』には、24時間限定「全品10％OFFセール」をはじめ、人気100アイテムを集めた「目玉アイテム」、アウトレット製品がさらに半額となる「アウトレット半額セール」など、お得な企画を多数ご用意しております。加えて、はずれなしの「お楽しみ抽選会」やプレゼントキャンペーンも開催いたしますので、この機会にぜひタンスのゲン本店サイトへお越しください。

▼イベントの詳細は特設ページをご確認ください

https://www.tansu-gen.jp/pages/y_2025_tansu