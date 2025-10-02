【株式会社コントロールテクノロジー】2027年新卒採用を開始！予約インフラを共に創る仲間を募集

株式会社コントロールテクノロジー

株式会社コントロールテクノロジーは、2027年卒業予定の学生を対象とした新卒採用を開始しました。公開した新卒採用の専用サイトでは、当社が開発・提供するクラウド型予約システム「RESERVA（レゼルバ）」の特徴や導入実績のほか、若手社員のインタビュー、社内制度や企業カルチャーに関する情報も紹介しています。学生の皆さまに、当社の理念と事業を理解していただき、将来のキャリアを具体的にイメージできる場を提供します。

2027年新卒採用ページ :https://newgrads.controlgroup.jp/tech2027/■募集要項- 対象：2027年3月卒業見込みの大学生・大学院生（全学部学科）- 募集職種：・エンジニア職：月給 370,000円～・ビジネス職 ：月給 340,000円～- 勤務地：東京本社- 雇用形態：正社員- 勤務時間：10:00～19:00- 選考フロー：エントリー → 書類選考 → 面接（計3回） → 内定※詳細は採用ページにてご案内します

私たちは「予約の未来を創る」ことを理念を掲げ、社会に安心と利便性を届ける挑戦を続けています。未来を共に創る仲間として、多くの学生の皆さまのご応募を心よりお待ちしています。

株式会社コントロールテクノロジーについて

27卒エントリーはこちら :https://hrmos.co/pages/controltechnology/jobs?category=2175069540796657664[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dPZ6dmqrb24 ]

当社は、予約業務の自動化を通じて人々に自由な時間と安心をもたらすことを掲げ、総合予約管理システム「RESERVA」を2014年にリリースしました。誰もが安心して使える安全・安定なサービスづくりと、グローバル対応を重視し、社会課題の解決と地域社会への貢献を目指して当事業を推進しています。また、2024年6月に国内2拠点目となる京都オフィスを開設し、今年9月に新設された大阪オフィスは国内3拠点目となります。今後も地域に根差した拠点展開を進め、企業としての社会的責任を果たしつつ、さらなる事業拡大を目指します。

・株式会社コントロールテクノロジー 公式サイト：https://tech.controlgroup.jp(https://tech.controlgroup.jp/)

■RESERVA概要

RESERVAは、医療、教育、観光をはじめ350業種以上に対応する国内最大級のクラウド型予約システムです。オンライン予約、来店受付、顧客データ管理、決済機能を一体的に提供し、幅広い事業者の業務デジタル化を支えています。累計導入企業数は35万社に到達。2024年11月には10周年を迎え、2025年10月までの記念期間にキャンペーンや新CM公開、ロゴ・管理画面の刷新、機能拡充を実施し、より快適な利用環境の提供に取り組んでいます。

・RESERVA 公式サイト：https://reserva.be(https://reserva.be/)

■最近のニュース- 「福岡ソフトバンクホークス」と2025シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結しました(https://tech.controlgroup.jp/20250301)- 予約システム「RESERVA」のテレビCMを放送開始しました(https://tech.controlgroup.jp/20250818)- 大阪オフィスを開設しました(https://tech.controlgroup.jp/20250828)

【会社概要】

会 社 名：株式会社コントロールテクノロジー

設 立：2013年8月

代 表 者：谷本 秀一

所 在 地：〒108-6105 東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟 5階

事 業 内 容：クラウド型予約システム「RESERVA」

および各種業界特化型予約ソリューションの開発・運営

企 業 ＨＰ ：https://tech.controlgroup.jp

保 有 認 証：ISMS（ISO/IEC 27001:2022）

ISMSクラウドセキュリティ（ISO/IEC 27017:2015）