これからのシーズンを熱気で盛り上げる炎のようなカラーリングを採用したスパイクコレクション「THE HOT PURSUIT PACK」が2025年10月9日（木）より発売

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、スピードを追求したサッカースパイク「ULTRA（ウルトラ）」シリーズの「ULTRA 6 ULTIMATE（ウルトラ6アルティメット）」や、「FUTURE 8 ULTIMATE（フューチャー8アルティメット）」、「KING ULTIMATE（キングアルティメット）」のカラーアップデートモデルを含む「THE HOT PURSUIT PACK（ザ ホット パシュート パック）」を2025年10月9日（木）16:00より発売します。

「THE HOT PURSUIT PACK」は、ULTRA、FUTURE、KING シリーズの最新カラーアップモデルをベースに、これからのシーズンを熱気で盛り上げる“炎のようなカラーリング”を特徴とした特別なコレクションです。

■スピードを追求した「ULTRA 6 ULTIMATE」

ULTRA 6 ULTIMATEは、軽量メッシュアッパーやPWRTAPE（パワーテープ）によるサポート構造に加え、スピード下でも正確なボールコントロールを可能にするテクスチャ加工を搭載。さらに、加速を後押しするFASTTRAX（ファストトラックス）スタッドなど、従来から受け継がれる高機能性を備えています。

■フィット感を高めた「FUTURE 8 ULTIMATE」

FUTURE 8 ULTIMATEは、プーマ独自のFUZIONFIT（フュージョンフィット）テクノロジーによる優れたフィット感と自由な動き、GripControl Pro（グリップコントロールプロ）による正確なボールタッチ、新設計の360-DEGREE AGILITY（360ディグリーアジリティ）アウトソールによる俊敏な動きを特長とし、プレーヤーの多彩なプレーをサポートします。

■ボールコントロールを追求した「KING ULTIMATE」

非動物性のK-BETTER(TM)（ケーベターアッパー）素材を採用しています。この素材は、繊維を絡め合わせた不織布ベースで、天然皮革の構造に近く、高いフィット感と強度を兼ね備えています。従来の KINGと同様の柔らかさを持ちながら、試合中にフィット感が崩れにくいのが特徴です。表面加工により、水の侵入を防ぎ、軽量性を保ちながら一貫したフィット感を提供し、ボールコントロールをサポートします。

「THE HOT PURSUIT PACK」は、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

【商品詳細】

■ULTRA 6 ULTIMATE

商品名：ウルトラ 6 アルティメット FG

希望小売価格：28,600円（税込）

商品番号：108557

カラー：03

■FUTURE 8 ULTIMATE

商品名フューチャー 8 アルティメット FG

希望小売価格：28,600円（税込）

商品番号：108581

カラー：03

■KING ULTIMATE

商品名：キング アルティメット FG/AG(LONG PILE)

希望小売価格：26,400円（税込）

商品番号：108821

カラー：02

育成世代のサッカープレイヤー必見の「上達加速術」シリーズ最新回を10月6日（月）19時より公開！第14回目となる今回は伊東純也選手、三笘薫選手が登場

プーマがお届けする、育成世代のサッカープレイヤーに向けて、パフォーマンス向上のヒントを届けるインタビューシリーズ「上達加速術」。第14回は、“続・スピードの使い方が9割”をテーマにお届けします。

3年前に全く同じテーマで対談した伊東純也選手と三笘薫選手が登場。前編では、現代サッカーにおける適切なスピードの使い方を、後編では、実際に試合の中でスピードを発揮するための判断力や身体操作を伝授します。

■第14回 動画： 伊東選手・三笘選手「続・スピードの使い方が9割」

前篇：10月6日（月）19:00 公開 https://youtu.be/dLxeE3rLUgQ

後篇：10月13日（月）19:00 公開 https://youtu.be/qmF73hGFyh0

これまでの動画については、下記をご参照ください。

【前回・第13回】 遠藤選手・三笘選手・町田選手・堂安選手・町野選手出演 「夢の力」

前篇：https://youtu.be/GyoskVEGpKg

後篇：https://youtu.be/aFQ158hb9R8

【第12回】 町田選手・町野選手・福田選手・神村学園高等部サッカー部出演 「ペナルティボックス攻略法」

前篇：https://youtu.be/h1qhRHQluZ8

後篇：https://youtu.be/pKtWftIjqV0

【第11回】 遠藤航選手と三笘薫選手によるスペシャル対談「プレミアリーグの使い方編」

前篇：https://youtu.be/46z_mVgX3w0

後篇：https://youtu.be/j6Hag90nFyE

【第10回】 堂安律選手と町野修斗選手が語る“点取り屋”対談「俺が俺が決める編」

前篇：https://youtu.be/wpYOnB-Dg_Q

後篇：https://youtu.be/xiPerxc9lMw

【PUMA について】

プーマは、フットウェア、アパレル、アクセサリーのデザイン、開発、販売、マーケティングを行う、世界有数のスポーツブランドです。“最速”を求めるアスリートに向けた製品開発を通し、75年にわたり、スポーツとカルチャーの発展を加速させてきました。現在は、フットボール、ランニング、トレーニング、バスケットボール、ゴルフ、モータースポーツなどのカテゴリーにおいて、各競技に向けた製品とともに、それぞれのスポーツにインスパイアされたライフスタイル製品を提供しています。また、著名なデザイナーやブランドとのコラボレーションを通して、スポーツの持つ素晴らしさをファッションやストリートカルチャーのシーンにも広げる取り組みを進めています。プーマグループは、プーマ、コブラゴルフ、Stichd の各ブランドを有し、ドイツのヘルツォゲンアウラッハに本社を置いています。120 カ国以上でビジネスを展開し、世界中に約20,000 人の従業員がいます。詳細は、https://jp.puma.com をご覧ください。

【GO WILDについて】

プーマは2025年よりブランド史上最大規模のグローバルキャンペーン「GO WILD」を展開中です。「勝利だけがスポーツの価値ではなく、“自分らしく、思うがままに”楽しむことこそが本当の魅力である」というメッセージを掲げ、すべてのアスリートに向けて、自らの内なる情熱を解き放つことの大切さを発信しています。プーマはこのキャンペーンを通じて、ランニングのみならず、バスケットボール、サッカー、そしてゴルフといったさまざまな競技において、従来の枠にとらわれないスポーツの新たな価値観を提案していきます。

・キャンペーンサイト：https://jp.puma.com/jp/ja/go-wild

・キャンペーンムービー：https://youtu.be/ExT8j8YFx1U

GO WILD PODCAST：https://www.youtube.com/playlist?list=PLQqeBCtRiHit2i5OzwPBqxt_l0D01v8Qo

ウサイン・ボルトをはじめとしたプーマブランドアンバサダーが出演し、GO WILD なトークを繰り広げるポッドキャストを配信中です。

