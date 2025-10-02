第20回開催を記念し、ランスタッド代表取締役兼CEO 道上淳之介が登壇

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷哲）は、2025年10月6日（月）12時より、ソーシャルメディアX（旧Twitter）スペースにて、ランスタッド株式会社 人事本部タレント部長の西野雄介がファシリテーターを務めるライブ配信イベント「ぶっちゃけ外資系トーク」の第20回開催を記念し、同社 代表取締役兼CEOの道上 淳之介をゲストに迎えます。

「ぶっちゃけ外資系トーク」は、キャリア再構築に悩むミドル世代や子育て世代に対し、具体的な事例やリアルな情報提供を通じて、外資系企業での「戦略的かつ等身大な働き方」を模索する手助けをすることを目的とした人気シリーズです。今回は、長年にわたりグローバル多国籍企業でリーダーシップを発揮し、2025年5月に当社CEOに就任した道上が、自身の豊富な経験と、日本におけるグローバル人材サービス企業を牽引するトップマネジメントの視点を共有いたします。オーガニックな成長の推進や、高いパフォーマンスを発揮するチーム作りなど、外資系企業の成長戦略やトップの考えに迫る貴重な機会を提供します。

道上は、1996年に株式会社NI（エヌアイ）ロジスティクス（現・双日ロジスティクス株式会社）に入社し、自身のキャリアをスタートしました。日本に強力な基盤とプレゼンスを持つ複数のグローバル多国籍企業での勤務経験を通じ、オーガニックな成長の推進と高いパフォーマンスを発揮するチームのリーダーシップに注力。2020年からはアマゾンジャパン配送事業部門のリージョナルディレクターとして戦略的経営とオペレーションに従事。そして2025年5月、初めてランスタッド株式会社に代表取締役会長CEOとして着任しました。

外資系企業への転職やキャリアチェンジを検討されている方々、特にキャリア再構築に悩むミドル世代にとって、本イベントは、グローバル企業での成功に必要な「戦略的かつ等身大な働き方」をトップの視点からお話します。道上の豊富な経験と成長戦略に関する知見を通じて、ご自身のキャリア設計に活用いただける具体的なヒントをお届けします。ランチタイムに気軽に参加いただけるイベントです。

ぶっちゃけ外資系トーク 第20弾 「日系企業で学び、外資系で「楽しさ」を見つけた。ランスタッドCEOが語る、自分だけのキャリアをデザインする方法」

【日 時】2025年10月6日（月）12:00-13:00

【参加方法】X (旧Twitter）スペース https://twitter.com/i/spaces/1djxXWzWXNBJZ

【参加費】 無料

【ゲスト】 ランスタッド株式会社 代表取締役兼CEO 道上 淳之介

【ファシリテーター】 Plug and Play Japan株式会社 タレントアクイジション シニアアソシエイト 和田真知氏

ランスタッド株式会社 人事本部タレント部長 西野雄介

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 41,400人

[売 上] 3兆9,782億円(241億2,200万ユーロ) 2024年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*¹）

[資 本 金] 6,816億1,436万円(41億3,300万ユーロ) 2024年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ164.92円換算/ 2024年12月末時点)

*¹ Staffing Industry Analysts 2023、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材不足の世の中にあっても、人材に寄り添う真のパートナー（Partner for talent）として、4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じクライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。また人々が有意義な仕事につき、それぞれが適切なスキルを身につけ、職場に目的と居場所を見出す手助けをします。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い、より持続可能な未来の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約40,000人の社員が働いています。2024年には、170万人の人々の就職を支援し、241億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を4年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・ワールド・インデックス（DJSI）

プロフェッショナルサービス部門 10年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2024」より最高評価のベストワークプレイスに3年連続認定 (2024年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

１）ランスタッド・エンプロイヤーブランドリサーチ2025 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

２） ランスタッドワークモニターレポート2025 （下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/workmonitor2025

３） ランスタッド法人向けブログ「WorkforceBiz」

https://services.randstad.co.jp/blog

４）ランスタッド個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」

https://www.randstad.co.jp/careerhub/