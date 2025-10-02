【Ｚ会の通信教育】イード・アワード2025「通信教育」顧客満足度調査において、最優秀賞をはじめ、多数部門でNo.1を受賞しました。
株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、株式会社イードが発表したイード・アワード2025「通信教育」顧客満足度調査で、幼児、小学生、中学生、中高一貫生、高校生・大学受験生の各ステージにおいて、最優秀賞をはじめ、多数部門でNo.1を受賞しました。
今後もいただきました評価を励みに、より一層教材・サービスの充実に取り組み、お客様お一人おひとりに最適な教育サービスを提供してまいります。
・Ｚ会の通信教育 幼児コース
◆「幼児の部」で3年連続最優秀賞！
◆「幼児の部」で5部門No.1受賞！
・教材が良い通信教育
・効果がある通信教育
・受験・進学情報充実の通信教育
・授業料の満足度が高い通信教育
・ブランド信頼度が高い通信教育
・Ｚ会の通信教育 小学生タブレットコース／小学生コース
◆「小学生タブレットの部」「小学生の部」で最優秀賞！（小学生タブレットコース）
◆「小学生の部」で優秀賞！（小学生コース）
◆「小学生の部」で5部門No.1受賞！
・教材が良い通信教育
・添削の質が良い通信教育
・効果がある通信教育
・受験・進学情報充実の通信教育
・ブランド信頼度が高い通信教育
・Ｚ会の通信教育 高校受験コース
◆「中学生の部」で優秀賞！
◆「中学生の部」で2部門No.1受賞！
・子供が好きな通信教育
・添削の質が良い通信教育
・Ｚ会の通信教育 中高一貫コース
◆「中高一貫生の部」で2年連続最優秀賞！
◆「中高一貫生 タブレットの部」で2年連続最優秀賞！
◆「中高一貫生の部」で7部門No.1受賞！
・教材が良い通信教育
・添削の質が良い通信教育
・効果がある通信教育
・継続しやすい通信教育
・受験・進学情報充実の通信教育
・授業料の満足度が高い通信教育
・ブランド信頼度が高い通信教育
・Ｚ会の通信教育 高1・高2生向けコース／大学受験生向けコース
◆「高校生・大学受験生」の部で2部門No.1受賞！
・教材が良い通信教育
・添削の質が良い通信教育
