【Ｚ会の通信教育】イード・アワード2025「通信教育」顧客満足度調査において、最優秀賞をはじめ、多数部門でNo.1を受賞しました。

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、株式会社イードが発表したイード・アワード2025「通信教育」顧客満足度調査で、幼児、小学生、中学生、中高一貫生、高校生・大学受験生の各ステージにおいて、最優秀賞をはじめ、多数部門でNo.1を受賞しました。

今後もいただきました評価を励みに、より一層教材・サービスの充実に取り組み、お客様お一人おひとりに最適な教育サービスを提供してまいります。

・Ｚ会の通信教育 幼児コース

◆「幼児の部」で3年連続最優秀賞！

◆「幼児の部」で5部門No.1受賞！

・教材が良い通信教育

・効果がある通信教育

・受験・進学情報充実の通信教育

・授業料の満足度が高い通信教育

・ブランド信頼度が高い通信教育

・Ｚ会の通信教育 小学生タブレットコース／小学生コース

◆「小学生タブレットの部」「小学生の部」で最優秀賞！（小学生タブレットコース）

◆「小学生の部」で優秀賞！（小学生コース）

◆「小学生の部」で5部門No.1受賞！

・教材が良い通信教育

・添削の質が良い通信教育

・効果がある通信教育

・受験・進学情報充実の通信教育

・ブランド信頼度が高い通信教育

・Ｚ会の通信教育 高校受験コース

◆「中学生の部」で優秀賞！

◆「中学生の部」で2部門No.1受賞！

・子供が好きな通信教育

・添削の質が良い通信教育

・Ｚ会の通信教育 中高一貫コース

◆「中高一貫生の部」で2年連続最優秀賞！

◆「中高一貫生 タブレットの部」で2年連続最優秀賞！

◆「中高一貫生の部」で7部門No.1受賞！

・教材が良い通信教育

・添削の質が良い通信教育

・効果がある通信教育

・継続しやすい通信教育

・受験・進学情報充実の通信教育

・授業料の満足度が高い通信教育

・ブランド信頼度が高い通信教育

・Ｚ会の通信教育 高1・高2生向けコース／大学受験生向けコース

◆「高校生・大学受験生」の部で2部門No.1受賞！

・教材が良い通信教育

・添削の質が良い通信教育

▼株式会社イード

https://www.iid.co.jp/

▼イード・アワード「通信教育」2025について詳しくは、以下のサイトをご覧ください。

https://www.iid.co.jp/news/award/2025/distance-learning.html

Ｚ会では、現在各ステージにおいて、2025年度資料の請求を受け付けております。

各コースの資料は、以下のＺ会Webサイトよりご請求ください。

▼資料請求申込サイト

https://service.zkai.co.jp/brochure/c1_1.aspx

▼Ｚ会幼児コースの詳細について

https://www.zkai.co.jp/pre/

▼Ｚ会小学生向けコースの詳細について

https://www.zkai.co.jp/el/

▼Ｚ会中学生向けコースの詳細について

https://www.zkai.co.jp/jr/

▼Ｚ会高校生・大学受験生向けコースの詳細について

https://www.zkai.co.jp/high/

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間...月曜日～土曜日 午前10:00～午後8:00（年末年始を除く、祝日も受付）