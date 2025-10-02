【10/9(木)開催】「人件費・配送費高騰時代の物流改革」をテーマにした３社共催ウェビナーのお知らせ

株式会社タクテック

株式会社タクテック（東京都文京区、代表取締役社⾧:山崎 整、以下タクテック）は、2025年10月9 日（木）にGaussy 株式会社（東京都港区、代表取締役社⾧:櫻井 進悟、以下Gaussy）と日本トータルテレマーケティング株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役社⾧:境 千春、以下 NTM）との共催で、ウェビナー「人件費・配送費高騰時代の物流改革 ～自動化で未来を切り拓く～」を開催いたします。

「人件費・配送費高騰時代の物流改革 ～自動化で未来を切り拓く～」

本ウェビナーでは、「物流DX」について実例をご紹介の上、 3PL 業者の立場から、機械導入後の本音をお話をさせていただきます。物流の外注をご検討中の方や物流業務への機械化導入を検討中の物流担当者様にとって、きっとお役に立てる内容となっております。皆様のご参加をお待ちしております！

ウェビナー特設ページ :https://seminar.ntm.co.jp/20251009

ウェビナー開催の背景

近年、人件費や光熱費をはじめ、さまざまな物価が上昇し続けている一方で、労働力人口は減少傾向が続いています。さらに、大手宅配キャリアによる配送費の値上げも重なり、物流業界はコスト増加と人手不足という二重の負担を抱え、安定的なサービス提供や収益確保がますます難しい状況に置かれているのではないでしょうか?

こうした状況を打開するため、物流業界では生産効率を最適化しながら品質向上を実現する「物流DX（自動化や省人化）」に取り組む必要性が一層高まっています。本ウェビナーでは、「物流DX」について実例をご紹介の上、 3PL 業者の立場から、機械導入後の本音をお話しさせていただきます。



物流の外注をご検討中の方、または物流業務への機械化導入をお考えの方にとって、きっとお役に立てる内容となっております。

このような方におすすめのウェビナーです!

開催概要／アジェンダ

- 物流DX に取り組みたいが、何から始めるべきか悩んでいる方- 倉庫作業や出荷業務の機械化・自動化を検討している方- 自社で物流を運用しているが、アウトソースの必要性を感じている方- 現在の物流体制に限界や非効率さを感じている方【開催概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/57589/table/11_1_a758c9710155162f32b3ff04a2ab5f24.jpg?v=202510030456 ]

※参加特典として、資料をお送りします。

【アジェンダ】- 本日のウェビナーについて- 登壇者・会社紹介- 物流課題へのDX 化による解決策実例（１）- 物流課題へのDX 化による解決策実例（２）- 物流課題へのDX 化による解決策実例（３）- まとめ

※ウェビナー内容・登壇者・スケジュール等は予告なく変更となる場合がございます。

【お申し込み方法】- ウェビナー特設ページ(https://seminar.ntm.co.jp/20251009) より必要事項を記入しお申し込みください。- お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に後日視聴用のURL をお送りします。

登壇者

Gaussy櫻井 進悟

Gaussy株式会社

代表取締役社⾧ / CEO

櫻井 進悟



2000年三菱商事入社。国際物流実務を経て物流不動産の投資・開発事業に従事、産業REIT上場を経て、2010年香港赴任し、香港物流会社社⾧、中国不動産投資事業を担当。帰国後、不動産運用会社出向等を経て、倉庫DX 事業のリーダーとして当社立上げを主導。事業投資先管理業務を経て、2024年4月に当社CEO就任。

タクテック小原 憲雄

株式会社タクテック

取締役

小原 憲雄



1991年にトーヨーカネツへ入社し、物流センターおよび食品プラントにおけるエンジニアリングの基礎を構築。2013年に創業者の侘美に誘われタクテックに入社。タクテック代表の山崎とはトーヨーカネツ時代の同期。仕事をする上で大事にしていることは、「できないではなく、どうしたらできるか?」「1日1個でも楽しいことを見つけること」。

NTM松本 元気

日本トータルテレマーケティング 株式会社

ロジスティクス本部 本部⾧

松本 元気



2012年にNTMへ入社。フルフィルメント事業の立ち上げに参画する。現場の効率化と品質向上に対する強い意識を持ち、物流業務の最前線で、テクノロジーと人材の力を融合させて、次世代型フルフィルメントセンターのモデル構築を主導。現在に至るまで200社以上の物流業務の立ち上げに携わる。

