少数株ドットコム株式会社（代表取締役会長：山中 裕、本社：東京都練馬区、以下「当社」）は、社員の主体的な学びと質の高い顧客サービス提供実現のため資格取得支援制度を導入しておりますが、このたび研修の一環として学習・取得を推奨している資格の一覧を公表いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

１．公表の背景

今回の公表は、当社への入社や各種取引を検討している方々に、当社が重視する基礎知識の方向性を事前にご理解いただき、より強固で多種多彩なシナジーの展開を目指すものです。また社員教育においても、合格者がこれから受験する人を指導する「相互学習型」の研修方式を採用しており、主体性や能力の向上、組織全体の生産性向上につなげています。

２．推奨資格一覧（1年目取得を推奨）

●G検定（ジェネラリスト検定）

人工知能分野の基礎知識習得を目標とし、比較的合格しやすいため自信にもつながります。

公式サイト：日本ディープラーニング協会（JDLA） G検定(https://www.jdla.org/certificate/general/)

●日商簿記検定3級

会計・簿記・財務の基礎知識を学ぶ試験。日本マクドナルド創業者・藤田田氏も社員に推奨していた資格です。

公式サイト：日本商工会議所 日商簿記検定(https://www.kentei.ne.jp/bookkeeping)

●ファイナンシャル・プランニング技能検定3級（FP3級）

金融・保険・年金・税制など、生活設計に不可欠な金融リテラシーを習得できます。

公式サイト：日本FP協会 FP技能検定(https://www.jafp.or.jp/exam/)

●統計検定3級

統計学の基礎を体系的に学び、データ分析力を高めることを目的とします。

公式サイト：統計検定公式サイト(https://www.toukei-kentei.jp/)

●ビジネス実務法務検定3級

企業活動に必要な法律知識を幅広く習得できる試験です。

公式サイト：東京商工会議所 ビジネス実務法務検定(https://kentei.tokyo-cci.or.jp/houmu/exam-info/)

追加でチャレンジを推奨する資格

●宅地建物取引士（宅建）

不動産業務の必須国家資格。不動産分野への理解を深めることを目的とします。

公式サイト：一般財団法人 不動産適正取引推進機構(https://www.retio.or.jp/)

●貸金業務取扱主任者

金融・貸金業に従事するために必要な法的知識を習得する国家資格です。

公式サイト：日本貸金業協会(https://www.j-fsa.or.jp/chief/)

●経済学検定（ERE／Economic Research Exam）

マクロ経済学、ミクロ経済学、統計学、計量経済学、ファイナンス理論など、経済学の基礎と応用を広く網羅します。

公式サイト：経済学検定試験（ERE）(https://www.ere.or.jp/)

３．当社の考え方

当社は短期的な利益追求を超え、社員や関係者が「金融力・政治力・文化力」を兼ね備えることを重視しています。

さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

推奨資格の取得を通じて、社員一人ひとりが高度な専門性を身につけ、株主・投資家・地域社会に還元できる体制を築いてまいります。

また、今後は1年目以降の研修や新たな推奨資格についても、順次公開していく予定です。社員教育の透明性を高め、当社が志向する人材育成の方向性を広く示すことで、より多くの人材と理念を共有してまいります。

■会社概要

少数株ドットコム株式会社 （ https://www.shosukabu.com/ ）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜山中 裕

事業内容｜委任状争奪などの会社支配権の争いに関するコンサルティング、会社法の紛争の予防や対応に関するアドバイザリー業務、創業家や資産家に対するフィナンシャルアドバイザリー業務、企業統治体制の構築に関するコンサルティング、ベンチャー投資など

◆少数株ドットコム株式会社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、この原則に沿って投資先企業をモニタリングし、投資先企業と対話を行っています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/



