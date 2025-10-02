Media Brain株式会社、アリババ株式会社と海外営業DXの普及支援で連携

Media Brain株式会社

Media Brain株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役CEO：西谷袈音、以下「Media Brain」）は、アリババ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：岡田聡良、以下「アリババ」）と、アリババが提供する【OKKI CRM Smart 日本版】の普及・PR活動で連携を行って参ります。

連携の背景・目的

アリババ株式会社 様は、世界最大級のB2Bプラットフォームを擁するアリババグループの日本法人として、企業の海外展開やデジタル化を支援しています。一方、Media Brainはグローバルビジネスのインフラを目指し、海外進出支援、グローバルブランド展開（日本総代理・海外総代理）、SaaS開発など幅広い事業を展開しており、日本企業のグローバル挑戦を総合的にサポートして参りました。

海外販路拡大を志す企業に対して、テクノロジーとネットワークを融合し、日本企業のさらなる成長とグローバル市場での競争力向上に貢献してまいります。

今回の連携について

今回の連携により、Media Brainは自社の流通ネットワークや戦略立案のノウハウを活かし、アリババが提供する「OKKI CRM Smart 日本版」の普及を支援します。また、本連携を通じ、企業が安心してグローバル展開に踏み出せる環境を整えてまいります。

Media Brain株式会社 代表取締役CEO 西谷袈音 コメント

「このたびのアリババ株式会社 様とのご連携は、グローバルビジネスに挑戦する企業を支えるうえで非常に意義深いものです。テクノロジーとネットワークの力を結集し、より多くの企業が安心且つ、効率的に世界へ挑戦できる未来をともに創ってまいります。」

■アリババ株式会社について

アリババ株式会社は、アリババグループの一員として、世界最大級のB2Bプラットフォーム「Alibaba.com」の日本展開を担っています。これまで、日本企業の海外販路開拓を支援し、グローバル市場に挑戦する数多くの事業者を後押ししてきました。「OKKI CRM Smart」の提供により、全ての日本企業の海外展開への挑戦をさらに加速します。今後もその姿勢を変えることなく、日本のものづくりやサービスを世界に届けるサポートを続けてまいります。

会社名：アリババ株式会社

代表取締役社長CEO：岡田聡良

所在地：東京都中央区京橋2-2-1 京橋エドグラン27F

■Media Brain株式会社について

Media Brain株式会社は、「価値ある事業を世界へ」というビジョンのもと、グローバル展開支援を主軸とし、次世代の商流創出のためのグローバルビジネスインフラ構築を推進しています。

会社名：Media Brain株式会社

代表取締役社長CEO：西谷袈音

大分オフィス：大分県大分市金池南1丁目5番1号 コレジオ大分 1F

東京オフィス：東京都中央区銀座一丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス 2F

事業内容：グローバルパートナー事業、ブランド事業、SaaS事業



----------------------------------------------

【本件に関するお問い合わせ先】

Media Brain株式会社 広報部

Email：info@mediabraingroup.com

HP：https://www.mediabraingroup.com/home-jp