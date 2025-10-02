クリプタクト、ブロックチェーン対応拡大キャンペーン開催

株式会社pafin

仮想通貨（暗号資産）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafinは、2025年9月に対応ブロックチェーンを8個拡大しました。確定申告や資産管理の利便性が一層向上したことを記念して、「ブロックチェーン対応拡大キャンペーン」を開催し、どなたでもお得にクリプタクトをご利用いただけるクーポンを配布いたします。

新規対応ブロックチェーン

Bitcoin、Flare、Gnosis、Linea、Scroll、Sei EVM、Sonic、Unichain

なお、本年中にはさらに複数のブロックチェーンを追加対応する予定です。

背景

DeFi（分散型金融）における世界の総預資産は、2024年9月の740億米ドルから2025年9月には1,520 億米ドルへと95%増加しました*1。それに伴い、日々新たな取引形態が誕生しています。一般の投資家、ブロックチェーンユーザーにとって、これらのプログラムで記述・実行される複雑な取引を全て把握し、確定申告のために正確な所得計算を行うことは容易ではありません。

*1 defiLlama, https://defillama.com/, 2025年9月時点

DeFi機能について

これらの背景を踏まえクリプタクトでは、対応ブロックチェーンを拡大しました。ウォレットアドレスを同期するだけで、入出金履歴を自動的に取得できます。さらに、DeFi辞書に対応した取引は内容を自動識別し、損益計算まで完了します。これらのDeFi機能に対応するブロックチェーンが拡充されたことで、利用者は自ら取引履歴を作成する負担がなくなり、正確かつ効率的に損益計算を行い、確定申告をより便利に行うことができるようになりました。

DeFi機能の詳細および使い方についてはヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/5482686022425)をご参照ください。

キャンペーン概要

概要

有料プラン購入時にクーポンコード【blockchain5】を入力することで、5%OFFクーポン適用となります。

期間

2025年10月2日（木）～2025年11月5日（水）23:59

対象- 新規購入- アップグレード- 自動更新を迎える前に同じプランで継続購入（旧プランは対象外）クーポンの使用方法- クリプタクトにログイン後、画面右上の人型アイコン→「プラン詳細とお支払い」をクリック- 「プランを変更する」をクリック- ご希望のプランを選択- 「クーポンをお持ちですか？」をクリックし、クーポンコードを追加

詳細はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329)をご参照ください。

その他留意点- 自動更新設定をしているプランに自動的にクーポンは適用されません。- データ保持プラン、ダウングレードにはクーポンを適用できません。- 旧プランをご利用中の方は、現在のプランより高価格なプランへの変更であれば、アップグレード扱いとなりクーポンを適用できます。- 期間中であれば、クーポン利用後、アップグレードをする場合は再度クーポンをご利用いただけます。- その他クーポンとの併用はできません。- 現在契約中のプランがある場合、契約中プランの残契約日数を差し引いた金額に、クーポンを適用した金額を加えた金額をお支払いいただくことになります。（現行契約を終了して残り期間に応じて返金し、その後クーポンを適用した新たなプランに加入していただく形になります。）- 差し引き額は、契約中のプランをご利用いただいた日数によって変わってまいります。クーポンを適用する際に差し引き額が画面に表示されますので、ご確認ください。- 同じプランで継続購入を行う際に、クーポン適用の結果請求額がマイナスとなる場合は、クーポンはご利用いただけません。

クーポンのご利用方法、クーポンをご利用にあたってよくある質問はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329)をご確認ください。

pafinについて

【提供サービス】

- 暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

- Web3 の家計簿「defitact」

URL: https://www.defitact.com/

ウォレットアドレスを入力することで、瞬時にブロックチェーン上の取引を自動集約し、ポートフォリオを可視化。複数の分散型アプリケーションにおける個々の取引状況や、ウォレットにある資産の残高や時価総額のリアルタイムでの把握を可能とすることで、まるで Web3 の”家計簿”のような一元管理を実現します。

【会社概要】

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin