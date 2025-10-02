マックスマーラ、2025年「WIF Max Mara Face of the Future Award(R)」の受賞者としてモード・アパトウを発表

株式会社マックスマーラ ジャパン

マックスマーラは、2025年「WIF Max Mara Face of the Future Award(R)」の第20回受賞者として、女優/脚本家/監督として活躍するモード・アパトウを選出したことを発表しました。本アワードは、若手女優の芸術的才能、スタイル、そして優雅さを称えるもので、授与式は2025年11月6日に開催される「2025 WIF Honors」にて行われます。

マックスマーラ ファッション グループ取締役で創業者の孫娘 マリア・ジュリア・プレツィオーゾ・マラモッティは次のように述べています。

「2025年のWIF Max Mara Face of the Futureにモード・アパトウを迎えることを大変誇りに思います。彼女の多才な才能、独自のスタイル、そして鋭いビジネスセンスは、マックスマーラのDNAそのものを体現しています。2025年は、この栄誉あるアワードが20周年を迎える節目の年です。Women in Filmとの長年にわたるパートナーシップを通じて、私たちはこれからも類まれな女性の才能を讃え続けてまいります。マックスマーラ ファミリーにモードを迎え入れることができ、大変嬉しく思います。」

また、WIFのCEOであるカーステン・シェイファーは次のようにコメントしています。

「本年はMax Mara Face of the Future Awardが20周年を迎える特別な年です。そのレガシーを継承するにふさわしい存在として、私たちはモード・アパトウを心から歓迎いたします。彼女は近年、自身の監督デビューやJewelbox Picturesを通じた起業的な活動によって、クリエイティブの領域を拡大すると同時に、より多くの女性が業界でリーダーシップを発揮することを後押ししています。マックスマーラとの20年にわたる有意義なパートナーシップに深く感謝するとともに、この節目を卓越した才能を持つモードと祝えることを大変誇りに思います。」

モード・アパトウは女優/ 脚本家/監督として活躍し、HBOのエミー賞およびBAFTAにノミネートされた人気ドラマ『ユーフォリア』の「レクシー・ハワード」役で広く知られています。2024年には、長年のクリエイティブパートナーであるオリヴィア・ローゼンブルームとともに映画/テレビ制作会社「Jewelbox Pictures」を設立。同社の第一作目となる『Poetic License』では、アパトウが長編映画の監督デビューを果たし、2025年9月6日に開催されたトロント国際映画祭にてプレミア上映されました。また昨年には、オフ・ブロードウェイ作品『リトル・ショップ・オブ・ホラーズ』でプロ舞台デビューを果たし、その後ロンドン・ウエストエンドの名作『キャバレー』にて「サリー・ボウルズ」役を演じ、高い評価を得ました。

WIFについて

1973年にロサンゼルスで設立されたWomen in Film（WIF）は、50年以上にわたりジェンダー平等の実現に向けた活動を続けています。ハリウッドにおける女性の地位向上のため、アドボカシー、キャリア支援プログラム、調査活動などを推進し、スクリーン産業におけるジェンダーバイアスの解消に取り組んでいます。詳細は公式サイト WIF.org

をご参照ください。

WIF Max Mara Face of the Future Award(R)について

本賞は2006年にWIFのCrystal + Lucy Awards(R)（現WIF Honors）にて創設されました。映画・テレビ業界でキャリアの転機を迎えつつある女優を対象に、優れた業績、コミュニティへの貢献、そしてスタイルと優雅さの体現を称えるものです。これまでの受賞者には、ジョーイ・キング、ヤラ・シャヒディ、リリ・ラインハート、ザジー・ビーツ、ジェンマ・チャン、エリザベス・デビッキ、アレクサンドラ・シップ、ゾーイ・ドゥイッチ、ナタリー・ドーマー、ケイト・マーラ、ローズ・バーン、ヘイリー・スタインフェルド、クロエ・グレース・モレッツ、ケイティ・ホームズ、ゾーイ・サルダナ、エリザベス・バンクス、ジニファー・グッドウィン、エミリー・ブラント、マリア・ベロなど、数多くの才能ある女性たちが名を連ねています。

About Max Mara

マックスマーラは、1951年イタリアのレッジョ・エミリアでアキーレ・マラモッティによって創業。創業当初からクオリティに妥協することなく、最高の素材と製造者を揃え、女性が望み、身にまとい、共に生きる衣服を目指し、アウターウェアからアクセサリーまで様々なカテゴリーのワードローブを提案しております。現在、マックスマーラを含むマックスマーラ グループは全世界で5,300名以上の従業員を有し、100カ国以上の2,500を超える店舗とオンラインストアにて展開しております。