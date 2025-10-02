【Amazonベストセラー受賞】『ボンネットダンパー』でジムニーをグレードアップ！新型ノマド（5ドア）にも対応。

Fun Standard株式会社

Amazonランキング 車用フードダンパー 2冠達成！

※2025年9月4日実績

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」がAmazon車用フードダンパー部門においてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。

商品概要

ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」は、スズキの大人気車種「ジムニー」に対応するアクセサリーとして登場。特に、2025年4月3日に発売の「ジムニーノマド（5ドア）」にも対応。この「ボンネットダンパー」は、ジムニーシリーズ全モデルに対応しており、ジムニーオーナーにとって、実用性とデザイン性を兼ね備えた理想的なアイテムです。

販売

楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/

Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TRBSN8

Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1522jimbd.html

製品概要

製品詳細



素材:スチール（油圧式）

重量:500g

商品構成:ボンネットダンパー2、ポールボルト（シルバー）2、ステー付きポールボルト（ブラック）2、ワッシャー 2、取り付け説明書

カラー:ブラック

お悩みを一発解決！ボンネットの開け閉めで苦労していませんか？

☑️ボンネットの開閉が重くて大変・・

☑️中が熱くて触れない・・・

☑️作業中にバタリ！と閉まる・・・

こんなお悩みを一発解決！

ボンネットダンパーひとつで変わる"ラクさ"と"こだわり"

ボンネットダンパーひとつで変わる！

これ一つで、作業の効率化と安全性が増し、愛車の整備とお掃除がより簡単で快適になります。

誰でも楽ちん片手で簡単開閉

油圧サポートで、片手でスムーズにボンネットを開け閉めできます。

楽々操作が可能。

ジムニー専用設計ピッタリフィット

ジムニー専用設計で、加工や穴あけ不要。

レンチのご準備でご自分で設置できます。

ゆっくり閉まる手の挟まり防止

ボンネットがバタン！と落ちてくるのを防ぎます。

広い作業スペースを確保エンジンルームの作業性向上

作業スペースを広く使えるので、整備作業や掃除がしやすくなります。

機能性、デザインにもこだわり機能性とデザイン性

しっかりと支える機能性を持ちながら、デザインにもこだわり、ジムニーのエンジンルームに美しく調和します。

１. ボンネットを開けます

２. こちらの12mmのボルトを外します

３. 付属のステーを先ほど外したボルトで固定します

４. ステーの向きを確認して取り付けてください

５. この段階ではステーは完全に固定しないでください

６. 次にこちらの10mmのボルトを外します

７. ボールジョイントとワッシャーを取り付けます

８. (12mmの)レンチを使って完全に固定します

９. ダンパーを上から取り付けます

10. 取り付けたら完全に固定します

11. 最後に下部のジョイントをはめたら完成です

12. 反対側も同様の手順で取り付けを行ってください

適合車種

適合車種

SUZUKI/スズキ

JIMINY/ジムニー

JIMNYSIERRA/シムニーシエラ

JIMNYNOMADE/ジムニーノマド



[適合型式]

JB64W JB74W JC74W （5ドア）



[適合グレード]

オートマ AT / マニュアル MT

XG XL XC JL JC FC（5MT）、FC（4AT）



[適合年代]

2018（平成30）年7月～

注意）スズキセーフティサポート装着車にも適合

今後の展開

CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もジムニー/ジムニーノマド専用商品の開発・販売を計画しています。

【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/