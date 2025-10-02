【Amazonベストセラー受賞】『ボンネットダンパー』でジムニーをグレードアップ！新型ノマド（5ドア）にも対応。

Fun Standard株式会社

Amazonランキング 車用フードダンパー　2冠達成！



※2025年9月4日実績

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」がAmazon車用フードダンパー部門においてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。


商品概要


ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」は、スズキの大人気車種「ジムニー」に対応するアクセサリーとして登場。特に、2025年4月3日に発売の「ジムニーノマド（5ドア）」にも対応。この「ボンネットダンパー」は、ジムニーシリーズ全モデルに対応しており、ジムニーオーナーにとって、実用性とデザイン性を兼ね備えた理想的なアイテムです。


販売


楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/


Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TRBSN8


Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1522jimbd.html


製品概要



製品詳細


素材:スチール（油圧式）
重量:500g
商品構成:ボンネットダンパー2、ポールボルト（シルバー）2、ステー付きポールボルト（ブラック）2、ワッシャー 2、取り付け説明書
カラー:ブラック




お悩みを一発解決！
ボンネットの開け閉めで苦労していませんか？

☑️ボンネットの開閉が重くて大変・・


☑️中が熱くて触れない・・・


☑️作業中にバタリ！と閉まる・・・



こんなお悩みを一発解決！







ボンネットダンパーひとつで変わる
"ラクさ"と"こだわり"

ボンネットダンパーひとつで変わる！


これ一つで、作業の効率化と安全性が増し、愛車の整備とお掃除がより簡単で快適になります。








誰でも楽ちん
片手で簡単開閉

油圧サポートで、片手でスムーズにボンネットを開け閉めできます。
楽々操作が可能。







ジムニー専用設計
ピッタリフィット

ジムニー専用設計で、加工や穴あけ不要。
レンチのご準備でご自分で設置できます。







Before/After
Before/After







ゆっくり閉まる
手の挟まり防止

ボンネットがバタン！と落ちてくるのを防ぎます。







広い作業スペースを確保
エンジンルームの作業性向上

作業スペースを広く使えるので、整備作業や掃除がしやすくなります。







機能性、デザインにもこだわり
機能性とデザイン性

しっかりと支える機能性を持ちながら、デザインにもこだわり、ジムニーのエンジンルームに美しく調和します。







取り付け方法 1～6
取り付け方法 1～6

１. ボンネットを開けます


２. こちらの12mmのボルトを外します


３. 付属のステーを先ほど外したボルトで固定します


４. ステーの向きを確認して取り付けてください


５. この段階ではステーは完全に固定しないでください


６. 次にこちらの10mmのボルトを外します








取り付け方法 7～12
取り付け方法 7～12

７. ボールジョイントとワッシャーを取り付けます



８. (12mmの)レンチを使って完全に固定します



９. ダンパーを上から取り付けます



10. 取り付けたら完全に固定します



11. 最後に下部のジョイントをはめたら完成です



12. 反対側も同様の手順で取り付けを行ってください









イメージ

イメージ

イメージ

イメージ



適合車種

適合車種
SUZUKI/スズキ
JIMINY/ジムニー
JIMNYSIERRA/シムニーシエラ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド

[適合型式]
JB64W JB74W JC74W （5ドア）

[適合グレード]
オートマ AT / マニュアル MT
XG XL XC JL JC FC（5MT）、FC（4AT）

[適合年代]
2018（平成30）年7月～
注意）スズキセーフティサポート装着車にも適合




今後の展開


CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もジムニー/ジムニーノマド専用商品の開発・販売を計画しています。



【CRAFTWORKS公式メディア】


楽天：https://www.rakuten.co.jp/auto1direct/


Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/page/46C54D85-E487-49BE-B42B-2C70791A0BE5


Yahoo：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/


Instagram：https://www.instagram.com/craftworks__official


tiktok：https://www.tiktok.com/@craft_works


YouTube ：https://www.youtube.com/@craftworks2722



【会社概要】


会社名：Fun Standard株式会社


代表者：


代表取締役　大屋 良介


代表取締役　笹森 広貴


本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001


事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等


HP：https://www.funstandard.jp/