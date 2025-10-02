【Amazonベストセラー受賞】『ボンネットダンパー』でジムニーをグレードアップ！新型ノマド（5ドア）にも対応。
Amazonランキング 車用フードダンパー 2冠達成！
※2025年9月4日実績
この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開する自動車アクセサリブランドCRAFTWORKS（クラフトワークス）は、ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」がAmazon車用フードダンパー部門においてベストセラーを獲得したことをお知らせいたします。
商品概要
ジムニーシリーズ専用商品「ボンネットダンパー」は、スズキの大人気車種「ジムニー」に対応するアクセサリーとして登場。特に、2025年4月3日に発売の「ジムニーノマド（5ドア）」にも対応。この「ボンネットダンパー」は、ジムニーシリーズ全モデルに対応しており、ジムニーオーナーにとって、実用性とデザイン性を兼ね備えた理想的なアイテムです。
販売
楽天市場公式ショップ：https://item.rakuten.co.jp/auto1direct/a1522jimbd/
Amazon公式ストア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F8TRBSN8
Yahoo!ショッピング公式ストア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/wadoo/a1522jimbd.html
製品概要
製品詳細
素材:スチール（油圧式）
重量:500g
商品構成:ボンネットダンパー2、ポールボルト（シルバー）2、ステー付きポールボルト（ブラック）2、ワッシャー 2、取り付け説明書
カラー:ブラック
お悩みを一発解決！
ボンネットの開け閉めで苦労していませんか？
☑️ボンネットの開閉が重くて大変・・
☑️中が熱くて触れない・・・
☑️作業中にバタリ！と閉まる・・・
こんなお悩みを一発解決！
ボンネットダンパーひとつで変わる
"ラクさ"と"こだわり"
ボンネットダンパーひとつで変わる！
これ一つで、作業の効率化と安全性が増し、愛車の整備とお掃除がより簡単で快適になります。
誰でも楽ちん
片手で簡単開閉
油圧サポートで、片手でスムーズにボンネットを開け閉めできます。
楽々操作が可能。
ジムニー専用設計
ピッタリフィット
ジムニー専用設計で、加工や穴あけ不要。
レンチのご準備でご自分で設置できます。
Before/After
ゆっくり閉まる
手の挟まり防止
ボンネットがバタン！と落ちてくるのを防ぎます。
広い作業スペースを確保
エンジンルームの作業性向上
作業スペースを広く使えるので、整備作業や掃除がしやすくなります。
機能性、デザインにもこだわり
機能性とデザイン性
しっかりと支える機能性を持ちながら、デザインにもこだわり、ジムニーのエンジンルームに美しく調和します。
取り付け方法 1～6
１. ボンネットを開けます
２. こちらの12mmのボルトを外します
３. 付属のステーを先ほど外したボルトで固定します
４. ステーの向きを確認して取り付けてください
５. この段階ではステーは完全に固定しないでください
６. 次にこちらの10mmのボルトを外します
取り付け方法 7～12
７. ボールジョイントとワッシャーを取り付けます
８. (12mmの)レンチを使って完全に固定します
９. ダンパーを上から取り付けます
10. 取り付けたら完全に固定します
11. 最後に下部のジョイントをはめたら完成です
12. 反対側も同様の手順で取り付けを行ってください
イメージ
適合車種
適合車種
SUZUKI/スズキ
JIMINY/ジムニー
JIMNYSIERRA/シムニーシエラ
JIMNYNOMADE/ジムニーノマド
[適合型式]
JB64W JB74W JC74W （5ドア）
[適合グレード]
オートマ AT / マニュアル MT
XG XL XC JL JC FC（5MT）、FC（4AT）
[適合年代]
2018（平成30）年7月～
注意）スズキセーフティサポート装着車にも適合
今後の展開
CRAFT WORKS（クラフトワークス）は、今後もジムニー/ジムニーノマド専用商品の開発・販売を計画しています。
【会社概要】
会社名：Fun Standard株式会社
代表者：
代表取締役 大屋 良介
代表取締役 笹森 広貴
本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001
事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等
HP：https://www.funstandard.jp/