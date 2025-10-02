AvePoint Japan とrakumo 、Microsoft 365 向けアドオン製品の共同開発第二弾を発表

AvePoint Japan株式会社

法人向けクラウドデータマネジメントを手がける AvePoint Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：塩光 献、以下 AvePoint Japan）と、SaaSサービスの開発・提供を行う rakumo 株式会社 （本社 ： 東京都千代田区、代表取締役社長 グループCEO 清水孝治、以下 rakumo）は、 Microsoft 365向けアドオン製品の共同開発第二弾として、「rakumoボード for Microsoft 365」の開発を開始することをお知らせします。本製品は、2026年度上半期中のリリースを予定しています。

rakumo と AvePoint Japan は、2025年9月1日に発表した「rakumo カレンダー for Microsoft 365」「rakumo コンタクト for Microsoft 365」の共同開発に続く形で、両社の戦略的パートナーシップをさらに強化します。第一弾の協業を通じて培った連携体制と、両社が持つ技術的知見を基盤とし、Microsoft 365 環境における顧客体験のさらなる向上を目指します。

■ 共同開発の背景と目的

第一弾の「rakumo カレンダー for Microsoft 365」は、rakumo が長年培ってきた使いやすさを Microsoft 365 上で実現する製品として、市場から高い関心が寄せられています。この成功を受け、両社は次なるステップとして、組織内の情報共有を活性化し、エンゲージメント向上を支援する社内掲示板サービス「rakumo ボード」を Microsoft 365 向けに展開することで合意しました。

「rakumo ボード for Microsoft 365」は、AvePoint Japan の持つ Microsoft 365 プラットフォームへの深い知見と高度な開発力に、rakumo の強みである直感的で分かりやすい UI/UX デザインを融合させることで、Microsoft 365 ユーザーにとって付加価値の高い情報共有基盤を提供することを目的としています。

■ 「rakumo ボード for Microsoft 365」の概要

「rakumo ボード」は、メールやチャットに埋もれがちな重要通達や部門からのお知らせ、アイデア共有などをクラウドで一元化し、「従業員に必要な情報が届ききらない」といった課題を解決する社内掲示板サービスです。先行するGoogle Workspace 版は、株式会社モスフードサービス様、株式会社アルペン様、株式会社アトレ様、佐久市役所様など、業界を問わず多くの企業・団体様にご利用いただいています。「rakumo ボード for Microsoft 365」は、この実績あるサービスのわかりやすく心地よいインターフェースを Microsoft 365 環境で実現し、より円滑な情報伝達とコミュニケーションを促進します。

【参考】「Google Workspace版 rakumo ボード」

URL：https://rakumo.com/product/gsuite/board/

■ AvePoint Japan株式会社 代表取締役社長 塩光 献 のコメント

「rakumo 社との協業をさらに深化させ、『rakumo ボード for Microsoft 365』を共同開発できることを光栄に思います。日本の多くのお客様に支持されているrakumo 社の優れた UI/UX と、当社の Microsoft 365 に対する専門知識を組み合わせることで、日本の市場に新たな価値を提供できると確信しています。本製品が、お客様のエンゲージメントと生産性の向上に大きく貢献することを期待しています。」

■ rakumo 株式会社 代表取締役社長 グループCEO 清水 孝治 のコメント

「AvePoint Japan とのパートナーシップを第二弾へと進められることを大変嬉しく思います。第一弾の『rakumo カレンダー for Microsoft 365』共同開発で得た確かな手応えを基に、次は当社の主力製品の一つである『rakumoボード』の優れた体験を Microsoft 365 ユーザーの皆様にお届けできることを楽しみにしています。AvePoint Japan の卓越した技術力との融合により、お客様の組織内コミュニケーションをさらに活性化できると確信しています。」

■ 会社概要

【AvePoint Japanについて】

本社：東京都港区高輪 4-10-18京急第一ビル 11F

事業内容：クラウド導入・運用管理支援・デジタルワークプレイス製品の開発・販売、左記に付随した導入支援サービス

株主： AvePoint Inc.

※ AvePointについて

2001年に米国で創設されたデータセキュリティ、ガバナンス、レジリエンスの分野で世界的にリードする企業です。現在、世界11カ国に事業を展開し、25,000社以上のお客様にクラウド環境へのデータ移行から、移行後の運用管理、データのバックアップまで、企業の IT 部門が抱える課題に対し包括的なソリューションを提供しています。2021年NASDAQ上場。

コーポレートサイトURL： https://www.avepoint.co.jp

【rakumo 株式会社について】

本社 ：東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階

設立 ： 2004年12月17日

資本金 ： 396,884千円（2024年12月末現在）

代表者 ： 代表取締役社長グループCEO 清水孝治

事業内容 ： rakumo製品の開発・販売、情報通信機器、ソフトウエアの販売、左記に付随した導入支援サービス

コーポレートサイトURL ： https://corporate.rakumo.com/

製品サイトURL： https://rakumo.com/

