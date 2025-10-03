こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『サムライマック(R)』2週間限定！大好評の“トリプル”が復活！100％肉厚ビーフを3枚重ねた圧倒的なボリューム感が大人気！ 夕方５時～限定『炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ』
サムライマックのポテトM・ドリンクMのセットが7日間限定(10月8日（水）から10月14日（火）)でLセットに実質無料でサイズアップできる公式アプリ限定クーポンも配信！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、今年の6月、8月に販売した、100%ビーフの肉厚パティを3枚重ねた「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」がお客様から大変ご好評をいただいたことを受け、10月8日(水)から10月21日(火)までの2週間限定で、「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」を全国のマクドナルド店舗にて夕方5時からの夜マック(R)限定で販売いたします。
『サムライマック』は “大人が満足する”バーガーを目指して開発し、2021年4月より肉厚ビーフの新レギュラーメニューとしてお楽しみいただいている商品です。定番人気の「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」と、今年3月に、新レギュラーメニューに仲間入りした「炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ」の2商品を販売しており、両商品とも大変ご好評いただております。世界中から厳選された、つなぎを一切使用していない、マクドナルドのジューシーなビーフ100%のおいしさをぜひご堪能ください。
「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」は、『サムライマック』のおいしさを夜のお食事としてご満足いただけるよう食べ応えを追求した一品で、厚みのある100%ビーフパティを豪快に3枚重ね、香ばしい炙り醤油風のソースが肉のうま味を引き立てている、思わずやみつきになる味わいとボリューム感が人気のバーガーです。これまで期間限定販売が終了するたび、SNSを中心に、販売期間の延長や復活を望む声が多く聞かれるなど、大変ご好評いただきました。今回もその熱いご要望にお応えし、夕方5時からの夜マックにて2週間の期間限定で復活することとなりました。ボリューム満点な「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」で、満足感のあるディナーメニューをお楽しみください。
新TVCMでは、販売当初よりサムライマックのアンバサダーを務めていただいている堺雅人さんに加え、マクドナルドCM初出演となる乃木坂46 池田瑛紗さんが初共演し、“二兎を追ってもいいじゃないか。”というメッセージのもと、人生の岐路に悩む池田さんに堺さんから力強いエールを送るストーリーとなっております。池田さんが乃木坂46で実際に着用された衣装を着て表現するアイドルの道と、美大生としてデッサンで表現する芸術家の道にもご注目ください。また、池田さんご出演のスペシャルムービー企画やマクドナルド公式アプリ限定で配信のおトクなクーポン、Xキャンペーン等もご用意しておりますので、あわせてお楽しみください。
マクドナルドは、今後も変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
