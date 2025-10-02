ÃÏ°è¤ÈÊâ¤à²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³èÆ°¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤Î±¿±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ä»ÔÌ±¡¦¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤ËÊâ¤ß¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÜÀß¤È¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¥¯¥é¥Ö¡áÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éÃÏ°è¤Ë¸÷¤òÆÏ¤±¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤â¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤ä¼Ò²ñÅª·¼È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
£±.¥¨¥¤¥µーÃÄÂÎ¤ÎÎý½¬¾ìÄó¶¡
²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÊ¸²½¤Î¿¶¶½¤È¼ã¼Ô¤Î³èÆ°»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢²ÆìÁ´Åç¥¨¥¤¥µー¤Þ¤Ä¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥¨¥¤¥µーÃÄÂÎ¤ØÎý½¬¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£Å·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ºËÜÈÖÄ¾Á°¤Î»Å¾å¤²¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²ÃÃÄÂÎ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ò»ÔÌ±¤Ë³«¤«¤ì¤¿¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://okinawa-arena.jp/activities/wjacknhkws
£². ÃÏ°èÀ¶ÁÝ³èÆ°
²Æì»Ô»³Æâ¡¦¤â¤â¤ä¤ÞÄÌ¤ê À¶ÁÝ³èÆ°¡Ê9·î3Æü¡Ë
9·î3Æü(¿å)¡¢²Æì»Ô»³Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤â¤â¤ä¤ÞÄÌ¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢ÃÏ°èÈþ²½³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤â¤ä¤ÞÄÌ¤ê¤Ï²Æì¸©´Ä¶Éô¤Ë¤è¤ë¡Ö²Ö¤ÈÎÐ¤ÎÌ¾½ê100Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿ÎÐË¤«¤ÊÄÌ¤ê¤Ç¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ëÆüº¢¤Î°¦¸î³èÆ°¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤È²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤È¶¦¤Ë¡¢½üÁð¤äÑòÄê¡¢¥´¥ß½¦¤¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè³¹¼Ô¤òµ¤»ý¤Á¤è¤¯·Þ¤¨¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆìÁ´Åç¥¨¥¤¥µー¤Þ¤Ä¤ê¸å¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ê9·î15Æü¡Ë
9·î12Æü(¶â)～14Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè70²óµÇ°²ÆìÁ´Åç¥¨¥¤¥µー¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î½ªÎ»¸å¡¢9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤È²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢¤Þ¤Ä¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷¤äÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥¶±¿Æ°¸ø±à¤ä²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê¼þÊÕ¤ÎÈþ²½³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
B¥êー¥°³«ËëÁ°¥¯¥êー¥ó¥Çー¡Ê9·î27Æü¡Ë
²Æì»Ô¤ÎÅí»³¸ø±àÆâÂÎ¸³³Ø½¬»ÜÀß¡Ö¤ä¤Þ¤Ã¤Á¡×¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤Þ¤Ã¤Á¥¯¥êー¥ó¥Çー¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì»ÔÆâ¤Î»ùÆ¸´Û¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÀ¶ÁÝ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¥¢¥êー¥Ê¼þÊÕ¤ÎÈþ²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¥ó¥°¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò»ùÆ¸´Û¤Ø´óÂ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³. ¼Ò²ñÅª·¼ÌØ¡¦·¼È¯³èÆ°¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥´ー¥ë¥É¥»¥×¥Æ¥ó¥Ðー¡Ê9·î9Æü～Ëö¡Ë
¾®»ù¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Î½ÅÍ×À¤ò·¼È¯¤¹¤ëÁ´¹ñÅª¤Ê³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥¢¥êー¥Ê¤ò¥´ー¥ë¥É¤Ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤â±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥Ûー¥à¥²ー¥à²ñ¾ì¤Ç¤Î¹ðÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÏÃ¸À¸ì¤Î¹ñºÝ¥Çー¡Ê9·î23Æü¡Ë
À¤³¦¤í¤¦Ï¢ÌÁ¤¬Äó¾§¤¹¤ëÀÄ¿§¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×±¿Æ°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥êー¥Ê¤òÀÄ¤¯¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤â¥Ûー¥à¥²ー¥à¹ðÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ·¼È¯³èÆ°¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£´. ²Æì»ÔÌ±»Ò¤É¤â¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¤Î³«ºÅ
ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ®Ä¹¤ä¸òÎ®¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²Æì»ÔÌ± »Ò¤É¤â¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼¡×¤ò2²ó³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¡¦²Æì¤Î³§¤µ¤Þ¤ä³ØÆ¸¥¯¥é¥Ö¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¦¤´²ÈÂ²¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ú¤·¤¯´À¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§²Æì»ÔÌ± »Ò¤É¤â¥¹¥Ýー¥Ä¶µ¼¼³«ºÅÊó¹ð(2025Ç¯9·î)
https://okinawa-arena.jp/activities/egx2r3r9_d6
²Æì¥¢¥êー¥Ê³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¡ÖÃÏ°è¤ÈÊâ¤à¥¢¥êー¥Ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÔÌ±¡¦¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò»ý¤Ä³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£